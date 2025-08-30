Saber Pro 2025: estos son los beneficios de obtener un buen puntaje

Cada año, miles de estudiantes en Colombia presentan la prueba Saber Pro. Esta no solamente se convierte en un requisito que deben cumplir para graduarse en su respectivo programa de pregrado, sino que también permite alcanzar diferentes beneficios en lo económico, lo laboral y lo académico.

De acuerdo a las cifras reveladas por el Icfes, unos 250.000 alumnos de educación superior presentaron el examen durante el mes de mayo en cada uno de los puntos a los que fueron citados. Las pruebas tuvieron una duración de más de cuatro horas en las que se evaluaron cinco competencias básicas.

Comunicación escrita

Razonamiento cuantitativo

Lectura crítica

Competencias ciudadanas

Inglés

Cada uno de estos módulos se compone de preguntas de selección múltiple en las que el estudiante selecciona la que considere la mejor opción. Tiempo después, el Icfes se encarga de publicar los resultados para que los alumnos puedan ingresar y verificar el puntaje obtenido.

¿Qué puntaje del Saber Pro se considera “bueno”?

El puntaje del Saber Pro se califica entre 0 y 500. Por lo general, el promedio es de 250 puntos; por lo tanto, si un estudiante logra superarlo, se considera un resultado positivo. Sin embargo, existen casos en los que logra más de 300 puntos, lo que normalmente se considera como un nivel superior.

Más allá de estas calificaciones, el puntaje obtenido en la prueba Saber Pro también es fundamental para aspirar a una buena cantidad de programas de educación superior en Colombia, ya que universidades de la talla de Los Andes, la Nacional o la Javeriana, que están catalogadas entre las mejores del país, consideran a los estudiantes que hayan logrado superar el promedio de 250, lo que aumenta sus posibilidades de ser admitido.

Este no es el único beneficio que existe al obtener un puntaje alto en la prueba Saber Pro, ya que el Icetex financia los estudios de posgrado de aquellos alumnos que hayan obtenido altas calificaciones. De esta manera, podrán avanzar en la maestría, especialización o doctorado que deseen cursar. Asimismo, puede aspirar a mejores ofertas de empleo, ya que las empresas también valoran los buenos resultados obtenidos.

¿Cómo consultar el puntaje obtenido en la prueba Saber Pro?

Desde el viernes 29 de agosto, los estudiantes podrán conocer los resultados obtenidos en la prueba Saber Pro 2025 por medio de la plataforma dispuesta por el Icfes. Para ello, debe seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la página web del Icfes.

Dar clic al botón “Consulta aquí los resultados de Saber Pro” .

. La plataforma le pedirá datos como el tipo y el número de documento , su fecha de nacimiento y el número de registro con el que presentó la prueba.

, su fecha de nacimiento y el número de registro con el que presentó la prueba. Realizar la verificación de seguridad de la plataforma y dar clic en el botón “Ingresar”.

Una vez realice este proceso, la plataforma le indicará cuál ha sido su puntaje global en el examen, así como los resultados obtenidos en cada componente y los percentiles para determinar en qué nivel se encuentra a nivel nacional y en el programa que está estudiando.