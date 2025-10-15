ICFES confirma con certificado que Juliana Guerrero no presentó pruebas Saber Pro y TyT

A través de un certificado, el Instituto colombiano para la evaluación de la educación (ICFES) confirmó que no se encontró registro de que Juliana Guerrero, aspirante a ocupar el cargo de viceministra de las juventudes en el ministerio de la igualdad, haya presentado las pruebas Saber Pro, ni el examen de estado de la educación técnica y tecnológica, Saber TyT.

El documento firmado por el director de tecnología e información del ICFES, Luis Rodrigo Cadavid, también refleja que en la misma base de datos de la plataforma Prisma, herramienta en la que reposa en los registros oficiales de inscripción, presentación y resultados de las pruebas de Estado, Guerrero cuenta con un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para el examen Saber Pro, en el programa de contaduría pública, cuya aplicación se encuentra programada según el cronograma institucional, para el 9 de noviembre de este año.

Noticia en desarrollo...