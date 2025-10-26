Denuncian desorganización y pocas mesas en la consulta del Pacto Histórico en Barranquilla

Durante la jornada electoral de este domingo en Barranquilla, varios votantes denunciaron largas filas y confusión en los puntos de votación, debido a la habilitación de un número reducido de mesas. En el colegio La Salle, uno de los principales centros para esta consulta, los asistentes aseguran que solo se dispusieron tres mesas, lo que ha generado demoras y malestar entre los ciudadanos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Falta de organización

Ana Lucía García, una de las votantes afectadas, relató para Caracol Radio que la falta de información y la organización deficiente complicaron el proceso.

“Busqué mi mesa por internet y me decía que era la número 7, pero cuando llegué me informaron que solo había tres. Tuve que revisar afuera, en una zona sola, y después me mandaron a la mesa 1”, explicó.

La ciudadana también expresó su inconformidad por las condiciones climáticas y la falta de apoyo logístico.

“Estamos en unos calores y lluvias fuertes en Barranquilla, y muchos vinimos preparados para votar temprano. Algunos adultos mayores tuvieron que pedir ayuda a los agentes porque no podían leer los listados. La Salle debió prestar más atención y habilitar más mesas”, añadió.

Denuncian falta de empatía

Por otro lado, en el Seminario San Luis también se reportaron inconvenientes. Ana Hernández, otra votante, contó que tuvo dificultades para permanecer de pie durante el proceso.

LEA TAMBIÉN: Refuerzan la seguridad para las elecciones interpartidistas en el Atlántico con 2.800 uniformados

“Yo tengo cirugía en ambas rodillas por un accidente automovilístico y no puedo estar de pie. Le pedí a una joven usar una silla mientras esperaba y me dijo que no, que esa era la mesa de la justicia y que a la procuradora no le gustaba”, denunció.

La ciudadana cuestionó la falta de empatía del personal de apoyo: “si así actúan los representantes de la Procuraduría y la Personería, que supuestamente defienden los derechos del pueblo”.