IDEAM emite aviso y mantiene vigilancia por huracán Melissa en el Caribe colombiano

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que el huracán Melissa mantiene su desplazamiento sobre el mar Caribe central, con condiciones que podrían generar afectaciones indirectas en la región norte del país.

Ante esta situación, el organismo mantiene activo un aviso para el departamento de La Guajira, y vigilancia para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (zona del Golfo de Urabá) y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Autoridades en alistamiento preventivo

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) activó el Protocolo Nacional de Alerta, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, con el fin de hacer seguimiento a la evolución del sistema tropical.

Las entidades territoriales y comités de gestión del riesgo en las zonas bajo aviso y vigilancia mantienen sus planes de contingencia y monitoreo permanente, especialmente en zonas costeras y marítimas.

Recomendaciones para la ciudadanía

El IDEAM recomendó a la población seguir los comunicados oficiales, evitar actividades náuticas y pesqueras durante los próximos días y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.

También pidió mantener precaución por posibles lluvias intensas, descargas eléctricas y aumento del oleaje en sectores costeros del Caribe colombiano.