Presidente Petro pide postergar cierre de votaciones: registrador Penagos rechaza solicitud

Avanza la jornada electoral en Colombia y los desencuentros entre el presidente Gustavo Petro y el registrador Nacional, Hernán Penagos.

Esta vez por cuenta de algunas demoras que se estarían presentando en las mesas de votación y que elevaron la preocupación del presidente, ante la importancia de esta jornada para el Pacto Histórico.

Las presuntas fallas logísticas y algunas demoras en las mesas de votación las denunció el mismo presidente, quien cuestionó que la Registraduría hubiera habilitado menos mesas de votación que las habituales en una jornada electoral en Colombia.

“Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000”, señaló.

Además, pidió cambiar el cierre de la jornada electoral: “El registrador debería postergar la hora de cierre de las mesas, dada la enorme afluencia de la ciudadanía, se demoran hasta una hora para poder votar”.

¿Qué respondió el registrador?

El registrador Nacional, Hernán Penagos aseguró que los escrutinios se han desarrollado en completa normalidad, y que no hay necesidad de postergar el cierre de las votaciones.

Sin embargo, aclaró que si al cierre de la votación, hay personas haciendo fila, igual podrán ejercer su derecho al voto.

“No hay ninguna dificultad. Si a las 4:00 p.m. hay personas que están haciendo cola en cada una de las mesas para ejercer su derecho al voto, entregan su cédula y los jurados reciben su voto”, puntualizó.