Consultas del Pacto Histórico: Atlántico se alista con 345 puestos y más de 2 millones de votantes

Todo está listo en el Atlántico para la jornada de la Consulta Popular que se realizará este domingo. De acuerdo con datos del Divipole, el departamento contará con 345 puestos de votación, distribuidos en 292 zonas urbanas, 50 rurales y 3 ubicados en centros carcelarios.

En total, se habilitaron 737 mesas de votación para que los ciudadanos ejerzan su derecho democrático. El censo electoral del Atlántico está compuesto por 2.129.871 personas habilitadas para votar, de las cuales 1.104.264 son mujeres y 1.025.607 son hombres.

Medidas de seguridad

Se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en el departamento.

“Seguimos trabajando para que esta sea una jornada segura, transparente y en total calma. Invitamos a los atlanticenses a participar activamente y con confianza en el proceso democrático”, señaló la Registraduría.

Distintos entes de control mantendrán presencia permanente en los municipios para acompañar el proceso y atender cualquier eventualidad durante la jornada.