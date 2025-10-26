Refuerzan la seguridad para las elecciones interpartidistas en el Atlántico con 2.800 uniformados

Con el fin de garantizar una jornada electoral tranquila este domingo, las autoridades del Atlántico anunciaron el despliegue de 2.800 miembros de la Policía y el Ejército en los 22 municipios del departamento y en el Distrito de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El plan de seguridad fue definido durante un Consejo de Seguridad Extraordinario liderado por la Gobernación del Atlántico, en el que participaron representantes de la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría y otras entidades estatales.

De acuerdo con el consejero para la Convivencia Ciudadana, Manuel Díaz, el dispositivo busca “proteger cada etapa de la jornada electoral y acompañar a los votantes en los puestos de votación”. En total, se habilitarán 345 puestos y 737 mesas distribuidas en todo el territorio departamental.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

El Atlántico cuenta con 2.129.871 personas habilitadas para votar, quienes podrán participar en las consultas interpartidistas para elegir precandidatos de diferentes colectividades.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener el orden y la convivencia durante la jornada, e hicieron un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto con responsabilidad y en paz.