Consultas 26 de octubre: ¿Cómo funcionan la lista cerrada y cremallera para Cámara y Senado?

A medida que Colombia se prepara para las elecciones presidenciales 2026, dos conceptos serán implementados en la contienda: la lista cerrada y la lista cremallera. Sobre todo, este 26 de octubre cuando realizará la consulta interna del Pacto Histórico. Habrá 145 aspirantes al Senado y 390 a la Cámara.

Estos métodos buscan transformar la forma en que elegimos a nuestros congresistas, con el objetivo declarado de fortalecer los partidos políticos, combatir el clientelismo y promover una mayor equidad de género en las corporaciones públicas. Pero, ¿en qué consisten realmente estos mecanismos y cómo cambiarían su voto?

En el sistema político colombiano actual, predomina la lista abierta. Esto significa que los votantes pueden elegir a un candidato específico dentro de la oferta de un partido o movimiento, e incluso, marcar preferencias por candidatos de diferentes colectividades. Sin embargo, este modelo ha sido señalado como un factor que fomenta la fragmentación partidista y campañas basadas en promesas individuales más que en proyectos colectivos.

¿Cómo funciona una lista cerrada?

Imagine llegar a su puesto de votación y, al observar el tarjetón para el Senado, no encontrar los nombres de los candidatos, sino únicamente los logos de los partidos políticos. Esta es la esencia del sistema de lista cerrada y bloqueada.

Funcionamiento paso a paso:

Voto por el partido: El ciudadano ejerce su derecho al voto seleccionando únicamente la casilla del partido o movimiento político de su preferencia. No hay opción de escoger candidatos individuales. Repartición de curules: El número total de votos que reciba cada partido determina la cantidad de curules o escaños que obtendrá para que sean presentados en el Congreso. Este reparto se realiza aplicando fórmulas matemáticas como el cociente electoral. Orden preestablecido: Los cupos que gane el partido son asignados de manera estricta a los candidatos según el orden en que fueron inscritos en la lista interna. Si una colectividad obtiene 5 curules, ingresarán los cinco primeros nombres de su lista, sin excepciones.

¿En qué consiste una lista cremallera?

La lista cremallera es un complemento diseñado específicamente para garantizar la paridad de género en la conformación del Congreso. Su nombre ilustra gráficamente su funcionamiento: la alternancia perfecta entre hombres y mujeres en la lista, como los dientes de una cremallera o un cierre.

La norma obliga a los partidos a construir sus listas siguiendo una secuencia alterna y estricta. Si el primer lugar lo ocupa una mujer, el segundo debe ser un hombre, el tercero una mujer, y así sucesivamente. También puede comenzar con un hombre, seguido de una mujer, manteniendo siempre la alternancia.

Ejemplo Práctico de una Lista Cremallera (M-H-M-H):

María González (Mujer) Carlos Ruiz (Hombre) Ana Díaz (Mujer) José López (Hombre) Laura Martínez (Mujer) Pedro Sánchez (Hombre)

Si este partido obtuviera 4 curules en las elecciones, resultarían electas dos mujeres (puestos 1 y 3) y dos hombres (puestos 2 y 4), asegurando una representación equilibrada.

El propósito central de este mecanismo es superar las barreras estructurales que históricamente han limitado la participación política de las mujeres. Sin una herramienta de este tipo, en una lista cerrada tradicional, los partidos podrían ubicar a las candidatas en posiciones poco favorecedoras al final de la lista, reduciendo sus posibilidades reales de resultar elegidas. La cremallera garantiza, por ley, que las mujeres ocupen posiciones de alta viabilidad electoral.

En Colombia, la implementación obligatoria de las listas cerradas con cremallera ha sido un tema recurrente en los proyectos de reforma política. Si bien algunos partidos han adoptado voluntariamente la lista cerrada en elecciones pasadas, el sistema predominante para elegir Congreso sigue siendo la lista abierta.