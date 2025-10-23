Cambian las reglas de los descansos de Navidad y Año Nuevo por Reforma Laboral: esto deben pagarle / nicoletaionescu

Con la puesta en marcha de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025), los colombianos se preparan para una temporada de fin de año con nuevas reglas del juego en materia de descansos y pagos.

Contrario a lo que algunos puedan creer, los días festivos como el 25 de diciembre y el 1 de enero se mantienen como descanso obligatorio, pero la forma de compensar a quienes deban trabajar esos días y las noches previas sufre transformaciones profundas que buscan dignificar el tiempo libre de los trabajadores.

Este diciembre de 2025 no será igual a los anteriores. Los cambios, que son graduales pero cuyos primeros efectos ya se sienten, se centran en dos pilares: un aumento en el recargo por laborar en festivos y una ampliación de la franja de jornada nocturna que altera la liquidación de horas en las celebraciones más importantes.

Así sube el pago por trabajar en navidad y año nuevo

Uno de los cambios más esperados por los trabajadores es el incremento progresivo del recargo por trabajar un día festivo. Anteriormente, este recargo era del 75%. Sin embargo, desde el pasado 1 de julio de 2025, este porcentaje subió al 80%.Si su empleador le solicita laborar el 25 de diciembre (Navidad) o el 1 de enero de 2026 (Año Nuevo), por cada hora trabajada usted recibirá el valor de su hora ordinaria, más un recargo del 80%.

Esto se traduce en un ingreso significativamente mayor para quienes sacrifican su descanso en estas fechas familiares, y representa un mayor costo para las empresas, incentivando, en teoría, el respeto por el descanso.

Es crucial entender que este es solo un paso intermedio. La Reforma Laboral tiene una ruta clara: el recargo llegará al 90% en 2026 y alcanzará el 100% a partir de 2027, equiparando el pago festivo al de un dominical.

Recargos nocturnos en navidad y año nuevo

Este es, quizás, el cambio estructural más importante y que más afectará a sectores como la gastronomía, el comercio, la seguridad y la salud. La Reforma adelanta el inicio de la jornada nocturna.

Regla anterior: El recargo nocturno (35%) comenzaba a las 9:00 p.m.

Nueva regla (vigente desde el 25 de diciembre de 2025): El recargo nocturno iniciará a las 7:00 p.m. y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Este cambio entra en vigor justo en la Nochebuena. Por lo tanto, cualquier hora trabajada después de las 7:00 p.m. del 24 de diciembre y del 31 de diciembre deberá pagarse con el recargo nocturno del 35%, siempre que sean horas de la jornada ordinaria. Si exceden la jornada, se convertirán en horas extras nocturnas.

Pero la gran novedad llega para quienes trabajen en las noches festivas. Imagine un empleado que deba laborar el 25 de diciembre después de las 7:00 p.m. En ese caso, los recargos se combinan: recibirá el 80% por ser festivo más el 35% por ser nocturno, sumando un impresionante 115% de recargo sobre el valor de su hora ordinaria. La misma lógica aplica para la noche del 1 de enero de 2026.

Este año, la planificación de las vacaciones y los presupuestos de diciembre deben tener en cuenta estas nuevas reglas. Tanto trabajadores como empleadores tienen la tarea de informarse para garantizar que las celebraciones de paz y prosperidad también se reflejen en el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales.