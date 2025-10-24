Lista Clinton: ¿Quién es Bernie Moreno y qué tiene que ver con que Petro esté en la lista OFAC?

La reciente y explosiva declaración del presidente Gustavo Petro, en respuesta al anuncio de su inclusión en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU., ha puesto el foco sobre una figura política estadounidense: el senador Bernie Moreno. ¿Quién es este congresista y cómo sus acciones anticiparon esta medida que marca un antes y un después en las relaciones bilaterales?

“La Amenaza se Cumplió”

En un mensaje que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”. Esta declaración, hecha desde la Casa de Nariño, se refiere a la temida Lista Clinton, el instrumento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que congela cualquier activo que las personas designadas tengan en Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos y empresas norteamericanas realizar transacciones con ellos.

La mención directa al senador Bernie Moreno no es casual. Petro lo señala como el principal promotor de una campaña que culminó con esta sanción sin precedentes contra un jefe de Estado en ejercicio de Colombia. Pero, ¿qué hizo exactamente Moreno para merecer esta acusación directa desde el Palacio Presidencial?

¿Quién es Bernie Moreno y qué tiene que ver con Petro?

Para entender la profundidad de esta crisis política, es esencial conocer al hombre en el centro de la polémica.

Bernie Moreno no es un senador estadounidense cualquiera. Nacido en Bogotá en 1967, emigró a los Estados Unidos con su familia cuando tenía cinco años. Después de forjar una carrera como empresario en el sector automotor de lujo en Ohio, dio el salto a la política, alineándose firmemente con la facción más trumpista del Partido Republicano.

Su ideología se define como un populismo de derecha radical: es un opositor declarado del socialismo, un firme partidario de las políticas fronterizas restrictivas y un crítico feroz de los regímenes que, según su visión, son blandos con el narcotráfico y el terrorismo. Su lealtad a Donald Trump es inquebrantable, y fue el mismo expresidente quien lo respaldó abiertamente para llegar al Senado.

Moreno ha utilizado su plataforma para lanzar ataques constantes y directos contra el gobierno de Gustavo Petro, a quien frecuentemente asocia con lo que él llama “narcoterroristas”. Su relevancia en el contexto colombiano se amplificó tras reuniones con figuras clave de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe, consolidándose como una voz estadounidense de peso contra el ejecutivo colombiano.

Las palabras de Bernie Moreno que anticiparon la sanción

Las advertencias del senador Moreno no fueron veladas ni sutiles. Fueron declaraciones públicas y directas en sus redes sociales y en comunicados, que ahora, a la luz de los hechos, parecen una hoja de ruta cumplida al pie de la letra.

Entre las acciones más significativas de Moreno se encuentran:

Acusación de legitimidad narcopolítica: El senador afirmó en reiteradas ocasiones que la elección de Petro no habría sido posible sin el apoyo financiero y logístico de los cárteles de la droga. Prometió, desde su posición en el Senado, “acelerar” una investigación exhaustiva sobre estos supuestos vínculos. El anuncio público de la sanción: Moreno no solo criticó, sino que anticipó específicamente la medida. Declaró abiertamente que se estaba contemplando la inclusión del presidente Petro, su círculo familiar inmediato y sus allegados más cercanos en la lista OFAC. La retórica inflamatoria: En su cuenta de Twitter (ahora X), el senador escribió un mensaje que se ha hecho viral tras la sanción: “Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas”. Esta frase, que el gobierno de Petro interpreta como una clara incitación, resume la narrativa que Moreno ha construido alrededor del mandatario colombiano.

Para Petro esta no es una mera coincidencia. Alega que Moreno es un actor clave en una “campaña orquestada” para desestabilizar el gobierno, incentivado políticamente para crear un escenario de conflicto que beneficie los intereses de Donald Trump de “chocar” contra Colombia ante la opinión pública norteamericana.

La reacción de Bernie Moreno

La respuesta de Bernie Moreno no se hizo esperar y fue contundente. En un breve trino de X, el senador republicano, escribió lo siguiente:

Estos dos acrónimos significan “Just Put Another Asshole”, una forma sarcástica de decir que se agregó a Petro y su familia a la lista OFAC como otro más en la cuenta de sancionados. Viene después de “FAFO” (Fuck Around and Find Out), destacando las consecuencias de sus acciones o políticas. En contexto político, Bernie Moreno celebra la medida contra el presidente colombiano.