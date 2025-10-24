Reacciones cruzadas en Colombia tras inclusión de Petro, su familia y Benedetti en la Lista Clinton

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes, 24 de octubre, sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Desde el gobierno estadounidense explicaron que el motivo de la inclusión del mandatario y su círculo cercano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es “por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas”.

Washington expresó su profunda preocupación por el aumento en la producción de cocaína en Colombia durante la administración del presidente Petro, señalando que esta ha alcanzado niveles récord. Según la perspectiva estadounidense, esta situación se agrava por la percepción de que el actual mandatario ha otorgado beneficios a organizaciones catalogadas como narcoterroristas.

Adicionalmente, se emitió una advertencia contundente desde el liderazgo del presidente Trump, quien afirmó que bajo su gestión no se tolerará que Colombia exporte narcotráfico hacia Estados Unidos ni que continúe afectando la salud de los ciudadanos estadounidenses.

Balance de las reacciones políticas en Colombia

Ministro Armando Benedetti

#POLÍTICA El ministro del Interior, Armando Benedetti (@petrogustavo), aseguró que su inclusión a la lista Clinton fue por haber defendido la dignidad del país.



“Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, señaló.… pic.twitter.com/dH9Itk3R3b — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Representante del CD, Juan Espinal

#POLÍTICA “No fue una amenaza presidente @petrogustavo, fue el resultado de sus propias decisiones, @berniemoreno ha hecho más por los colombianos que usted”, aseguró el representante del Centro Democrático, Juan Espinal (@Juan_EspinalR) tras la inclusión del presidente Gustavo… pic.twitter.com/IwagAS6HSJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Congresista Bernie Moreno

#MUNDO Ante las sanciones anunciadas por EE.UU. contra el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti y familiares del mandatario, así reaccionó el congresista Bernie Moreno.



'FAFO' es una expresión referente a "Fuck Around and Find Out", que se puede… pic.twitter.com/64Cp29LsFJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Senadora del PH, Martha Peralta

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta (@MarthaPeraltaE) rechazó que el presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) haya sido incluido en la ‘Lista Clinton’.



Asegura que “es absurdo pretender presentarlo como parte de lo que siempre ha combatido”.



Vía @SC_Periodista_… pic.twitter.com/QRlRy5ycaF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Noticia en desarrollo