Reacciones cruzadas en Colombia tras inclusión de Petro, su familia y Benedetti en la Lista Clinton

Diversas figuras del espectro político reaccionaron a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro Armando Benedetti.

Gustavo Petro. (Sebastián Barros / NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes, 24 de octubre, sanciones financieras al presidente Gustavo Petro, su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Desde el gobierno estadounidense explicaron que el motivo de la inclusión del mandatario y su círculo cercano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es “por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas”.

Washington expresó su profunda preocupación por el aumento en la producción de cocaína en Colombia durante la administración del presidente Petro, señalando que esta ha alcanzado niveles récord. Según la perspectiva estadounidense, esta situación se agrava por la percepción de que el actual mandatario ha otorgado beneficios a organizaciones catalogadas como narcoterroristas.

Adicionalmente, se emitió una advertencia contundente desde el liderazgo del presidente Trump, quien afirmó que bajo su gestión no se tolerará que Colombia exporte narcotráfico hacia Estados Unidos ni que continúe afectando la salud de los ciudadanos estadounidenses.

Balance de las reacciones políticas en Colombia

Ministro Armando Benedetti

Representante del CD, Juan Espinal

Congresista Bernie Moreno

Senadora del PH, Martha Peralta

