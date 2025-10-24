Esto dicen precandidatos tras inclusión de Petro y su familia en la Lista Clinton de EE. UU

La inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, generó inmediatas reacciones entre precandidatos presidenciales en Barranquilla.

En medio del Congreso de Camacol que se desarrolla en Barranquilla, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó la situación y sugirió que el Gobierno de Petro podría haber actuado con conocimiento previo de los señalamientos.

“Deben tener evidencias muy graves de transferencias de dinero, porque eso es lo que busca OFAC. Y eso me lleva a mí a la pregunta de si Petro nos hizo salir del Egmont Group a propósito cuando publicó una noticia de una compra de un sistema especial de rastreo. Parece que todo eso de dejar a Colombia descubierta era para seguir haciendo sus embarradas y fortalecer a los grupos criminales. Me supongo muy grave que un presidente esté en la Lista Clinton”, expresó Cabal.

La precandidata también se refirió a la inclusión de la primera dama y de Nicolás Petro, actualmente investigado en Colombia por presunto enriquecimiento ilícito:

“Si recibieron dineros de los lavadores y de los narcos seguramente y testimonios lo que hay es que lograr que Estados Unidos destape esos testimonios, sino que no se queden en procesos judiciales afuera”, añadió.

Mauricio Cárdenas: “La Lista OFAC genera graves consecuencias”

Por su parte, el exministro de Hacienda y precandidato Mauricio Cárdenas destacó la gravedad de aparecer en la lista OFAC, subrayando las implicaciones financieras y legales que acarrea.

“Conozco muy bien las consecuencias que significa y representa estar en la lista OFAC, en la lista que popularmente se conoce como Clinton. La lista OFAC es una lista que genera grandes consecuencias, graves consecuencias, para las personas que están incluidas ahí. Primero, no es una lista que se elabore de manera caprichosa. Siempre hay una investigación de por medio. O sea, esto no es de un día para otro, esto es una investigación”, afirmó.

Cárdenas explicó además el impacto que esta designación puede tener sobre terceros:

“Las personas que quedan en esa lista pueden contaminar, contagiar a cualquier otra persona, a cualquier tercera persona que haga negocios con ellos. Si usted recibe un pago de ellos, usted también queda expuesto a quedar en la Lista Clinton. Contagia, contamina, es decir, no está contenida, se expande. Entonces, cualquier persona que le reciba un peso a ellos, queda en riesgo de también quedar en la lista OFAC”, puntualizó.

El precandidato concluyó recordando que el sistema financiero colombiano está obligado a actuar frente a quienes sean incluidos en esta lista:

“El sistema financiero colombiano está en la obligación de cerrarles a todos ellos las cuentas. Es parte de las consecuencias de estar en la lista OFAC”, finalizó.