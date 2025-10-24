Lista Clinton: razones por las que EE.UU. incluye al presidente Gustavo Petro, familiares y Benedetti

Este viernes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que, de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059, dirigida a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas, el presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer; el hijo del Presidente, Nicolás Petro Burgos: y el ministro del Interior, Armando Benedetti han sido designados en la “lista Clinton”, también conocida como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Departamento de Estado expuso los motivos por los cuales designó al presidente, sus familiares y al Ministro del Interior.

Últimas noticias: ATENCIÓN: Gustavo Petro es incluido en la lista Clinton, junto a sus familiares y Benedetti

Gustavo Petro y Estados Unidos:

En el caso del presidente de la República, consideran que entra a la lista al haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, “o representan un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

Consideran que el “comportamiento errático de Gustavo Petro también ha distanciado aún más a Colombia de sus socios”.

Advierten que en 2024, el Presidente reveló información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, “lo que amenazó la integridad del sistema financiero internacional y provocó la suspensión de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia del Grupo Egmont.

También, dicen que “se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cártel de Los Soles”, según advierte el documento del Departamento de Estado. De otro lado, aseguran que Petro ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de “paz total”, “entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo y producción de cocaína”.

Lea también: Lista Clinton: ¿Quién es Bernie Moreno y qué tiene que ver con que Petro esté en la lista OFAC?

Lista Clinton 2025: razones por las que incluyen a sus familiares y a Benedetti

Nicolás Petro Burgos

Según el Departamento de Estado, el hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos, es considerado su heredero político, recuerdan que se desempeñó como jefe de campaña de Gustavo Petro en Barranquilla, “en 2023, Nicolás Petro fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de “paz total” y la campaña electoral de Gustavo Petro”.

Además, señalan que Nicolás Petro admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico e hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares.

Verónica Alcocer

En el caso de la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García, señalan que fue nombrada inconstitucionalmente por Gustavo Petro como embajadora “en misión especial” y manifestaron que un tribunal colombiano anuló posteriormente el nombramiento, al determinar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, “que prohíbe al presidente de Colombia nombrar a su cónyuge o pareja permanente”.

Armando Benedetti

Frente al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, recuerdan que en 2023 se filtraron grabaciones de audio en las que Benedetti hablaba de la participación en la financiación de campañas y la obtención de votos para Gustavo Petro.