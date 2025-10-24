Gustavo Petro responde a inclusión en la lista Clinton: cumplieron su amenaza, vamos a defendernos // Caracol radio

La advertencia del senador Bernie Moreno sobre Gustavo Petro finalmente se cumplió, y este viernes fue incluido junto a su familia, en la lista Clinton.

En la lista de la OFAC también fueron incluidos Nicolás Petro, la primera Sala Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que se defenderá con el abogado Dany Kovalik de los Estados Unidos, ante esta decisión que se presenta en medio de la tensión con Donald Trump.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) aseguró que la inclusión y la de su familia en la lista Clinton no va a hacer que de un paso atrás en su lucha contra el narcotráfico.



Señaló que se defenderá con el abogado Dany Kovalik de los Estados Unidos.… pic.twitter.com/fipIRr6vmC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Sin embargo, el mandatario colombiano puntualizó en que no dará un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico que ha liderado desde su gobierno, y en la política de drogas.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, puntualizó.

¿Qué respondió el ministro Benedetti?

El ministro del Interior también se defendió de la nueva decisión del gobierno de Estados Unidos, y aseguró que fue por haber defendido la dignidad del país.

“Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, señaló.

El ministro cuestionó que lo acusen de narcotraficante porque nunca ha tenido relación alguno.

“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”, puntualizó.