Víctimas de las AUC fueron homenajeadas en Ituango, Antioquia, en cumplimiento de sentencia judicial

Foto: Cortesía.

En cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín bajo la Ley de Justicia y Paz, se realizó en el municipio de Ituango un acto público de reconocimiento y dignificación a las víctimas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de múltiples crímenes en el norte y occidente de Antioquia.

Durante la ceremonia, liderada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se rindió homenaje a las personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas por este grupo paramilitar, entre ellas las víctimas de la masacre del corregimiento El Aro, que esta semana cumple 28 años.

El exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, reconocido como responsable en la sentencia judicial, envió desde una cárcel en Estados Unidos un video en el que reconoció su responsabilidad y pidió perdón a las comunidades afectadas.

Víctimas y sus familias

En el acto participaron sobrevivientes y familiares de víctimas de municipios como Ituango, Peque y Tarazá, quienes presentaron un manifiesto con solicitudes de verdad, justicia y garantías de no repetición. También pidieron al Gobierno Nacional fortalecer la inversión social en las zonas más afectadas por la violencia.

Según la Unidad para las Víctimas, cerca de 6.800 personas han sido reconocidas como afectadas por los crímenes del Bloque Mineros, uno de los frentes paramilitares más violentos que operaron en Antioquia.

Con este acto, la entidad dio cumplimiento a las medidas judiciales ordenadas en el proceso de Justicia y Paz, orientadas a garantizar la verdad, la reparación y la no repetición.