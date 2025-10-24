En Sonsón a un hombre le incautaron un arma, abundante munición y 20 caninos

Sonsón- Antioquia

Un grupo de uniformados de la Policía y el Ejército, en apoyo con la alcaldía del municipio de Sonsón, llegó hasta zona rural ante las reiteradas quejas de los vecinos y capturaron a un hombre natural de la ciudad de Barranquilla identificado como Elkin de Jesús Carvajal Giraldo por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y elementos de uso privativo de las fuerzas armadas.

Según el reporte de la alcaldía municipal, el operativo se realizó en la vereda Aures La Morelia, donde un hombre estaba generando dos situaciones que preocupaban a la población. Primero tenía 20 caninos sin encerramiento y sin el debido cuidado, y estos estaban poniendo en riesgo a los habitantes y bovinos de fincas vecinas, por lo que le fueron decomisados con la intención de garantizar el bienestar animal.

Pero luego inspeccionar a fondo la vivienda encontraron un arma de fuego y abundante munición de diferentes calibres. Además de material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares.

En el lugar encontraron una escopeta, 9 cartuchos calibre 20 y 250 cartuchos de fusil calibre 5.56. Un morral de asalto o campaña; un chaleco arnés; dos porta cargadores para fusil y dos guerreras camufladas o pixeladas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General, que lo judicializó, y durante las audiencias de imputación de cargos, un juez le otorgó la detención domiciliaria mientras avanza la investigación.