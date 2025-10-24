Por consultas interpartidistas, habrá Ley Seca en Rionegro este fin de semana

Rionegro, Antioquia

Con el propósito de garantizar el orden público, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de las Consultas Populares Internas e Interpartidistas 2025, la Administración Municipal de Rionegro expidió el Decreto 686 de 2025, mediante el cual se establece la Ley Seca en todo el territorio municipal del Oriente del departamento de Antioquia.

La medida regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de octubre, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Electoral y el Decreto 1066 de 2015. Durante este periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes, por lo que bares, discotecas, tabernas, cantinas y establecimientos similares deberán suspender sus actividades.

La secretaria (e) de Seguridad y Convivencia, Carolina Valderrama, explicó que la disposición busca prevenir alteraciones del orden público y promover un ambiente seguro y de respeto durante la jornada electoral.

“La Ley Seca es una medida que adoptamos en cumplimiento del decreto emitido por el Gobierno Nacional. Queremos informar a toda la comunidad rionegrera que esta restricción se aplicará por motivo de las consultas interpartidistas del domingo 26 de octubre”, señaló Valderrama.

El decreto advierte que quienes incumplan la medida serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), lo que podría derivar incluso en el cierre inmediato del establecimiento.

La Administración Municipal no descarta que el Decreto 686 sea prorrogado, si las condiciones de seguridad así lo requieren, según las recomendaciones del Consejo de Seguridad Municipal.