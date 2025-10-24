La comunidad de Ituango se opone a que el alcalde entregue el manejo de energía a un privado

Ituango- Antioquia

Tal y como ocurrió en Puerto Nare, donde la comunidad se opuso a que la alcaldía le entregara el manejo de las empresas públicas domiciliarias a un privado, algunas personas realizaron una protesta en la parte externa de la alcaldía del municipio de Ituango; otro grupo ingresó al recinto del concejo para exigir que no se faculte al alcalde Javier Parias para que busque un socio privado para que maneje el alumbrado público y la energía en la población por aportes del 49% de la alcaldía y 51% del privado que se escoja.

En el recinto, la comunidad recriminó a los 9 concejales que aprobaron el proyecto de acuerdo 012, quienes expusieron sus argumentos. Incluso aseguraron que esa autorización ya se le había aprobado y que estaba pendiente de sanción por parte del mandatario local, lo que en efecto se hizo el pasado 17 de octubre, por lo que dicen los corporados que ya es potestad del alcalde desistir de esta iniciativa.

Pero ante la insistencia de la población, se acordó una reunión con la presencia del alcalde, los concejales y la comunidad este viernes a las 5 de la tarde para que el mandatario informe qué decisión va a tomar al respecto, ante las manifestaciones que se están organizando.