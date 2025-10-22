Consulta del Pacto sería interna: Partidos Comunista y Unión Patriótica renuncian a su participación

Colombia

El Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 10251 de 2025, determinó que la inscripción de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico a la consulta del próximo 26 de octubre, es producto de la postulación y el aval de partidos políticos distintos al Pacto, refiriéndose al Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica.

Pese a dicho pronunciamiento, el tribunal electoral se abstuvo de responder directamente a la certificación que había solicitado el senador y precandidato Iván Cepeda, motivo por el cual no se tenía certeza jurídica frente a si la consulta de este domingo es interpartidista e impediría que su ganador vaya al Frente Amplio en marzo.

Ante este panorama, los partidos Comunista y Unión Patriótica, renunciaron este miércoles a su participación en la consulta, argumentando que no suscribieron ningún acuerdo de consulta interpartidista, debido a que no presentaron candidaturas.

#ATENCIÓN Los partidos Comunista y Unión Patriótica ya radicaron ante el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Procuraduría, la renuncia a su participación en la consulta presidencial del Pacto Histórico, para garantizar que esta sí sea partidista.



“Estas renuncias… pic.twitter.com/TsNNp6WXEX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2025

“Los suscritos Representantes Legales de los partidos UNIÓN PATRIÓTICA y PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, en representación de nuestras colectividades, presentamos RENUNCIA a cualquier posibilidad de participación en una consulta interpartidista para la elección de una precandidatura presidencial del Pacto Histórico”.

Explican además en la carta que fue enviada al CNE, la Registarduría y la Procuradiría que las firmas de cada colectividad que aparecen en la solicitud de consulta que fue entregada a la organización electoral se realizaron en representación del Movimiento Político Pacto Histórico y no de sus agrupaciones políticas por separado.

"En consecuencia, corresponde aclarar, y de ser necesario RENUNCIAR, a cualquier posibilidad de consulta interpartidista, por cuanto ello no refleja la voluntad de las organizaciones políticas individualmente consideradas“.

Solicitan entonces que con dicha comunicación, se respete su voluntad como partidos y, “como mínimo, se garantice el contenido plasmado en el acuerdo de consulta radicado”.

Ahora, tras la renuncia de los partidos Comunista y Unión Patriótica, los precandidatos inscritos, Carolina Corcho e Iván Cepeda solo habrían quedado avalados por el Polo Democrático para participar de la consulta de este domingo.