Para garantizar el retorno de familias desplazadas, Ejército custodia vías de Valdivia
Familias desplazadas de Tarazá regresarán a sus hogares tras violencia de los grupos armados ilegales.
Valdivia, Antioquia
Las vías de los sectores de Raudal y Las Alemanias, en zona rural del municipio de Valdivia, norte de Antioquia, son custodiados por soldados del Batallón Rifles, adscrito a la Séptima División del Ejército Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad y acompañar el retorno de las familias que habían sido desplazadas de Tarazá por la violencia.
De acuerdo con las autoridades, esta presencia militar busca restablecer las condiciones de tranquilidad y libre movilidad en la zona, afectada en las últimas semanas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principalmente entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Crisis humanitaria por desplazamiento en Antioquia
El departamento de Antioquia atraviesa una crisis humanitaria marcada por el desplazamiento forzado de campesinos en distintas subregiones, especialmente en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste.
Según datos de la Gobernación de Antioquia, en Tarazá permanecen 140 personas desplazadas de las veredas Doradas Altas y Tahamí; en Briceño, el número asciende a unas 2.200 personas; mientras que en Valdivia se registran 70 desplazados, en Anorí 282 y en El Bagre 76.
Las autoridades departamentales informaron que todas estas comunidades están recibiendo acompañamiento humanitario y atención institucional, mientras el Ejército continúa con operaciones de control territorial para prevenir nuevos hechos de violencia y facilitar el regreso seguro de las familias a sus hogares.