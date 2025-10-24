Metro de Medellín transporta 200 toneladas diarias para socavación entre Poblado y Aguacatala

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín informó que adelanta una operación especial para superar la emergencia causada por la socavación en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala de la Línea A. Una de sus locomotoras con plataforma de carga está siendo utilizada para transportar el material necesario para rellenar la oquedad y reforzar el lecho del río Medellín.

Según la empresa, este vehículo realiza un promedio de cinco viajes al día, movilizando hasta 40 toneladas en cada recorrido, lo que equivale a 200 toneladas de material diariamente.

Movilización sin afectar el servicio

El Metro destacó que la operación se realiza de forma segura, en paralelo con la circulación habitual de trenes, sin alterar las frecuencias de la Línea A.

“No paramos: trabajamos intensamente para restablecer el servicio en el tramo entre Poblado y Aguacatala. Gracias a esta operación paralela, seguimos movilizando a nuestros usuarios con normalidad, mientras llevamos con celeridad el material requerido para superar la contingencia”, indicó la empresa en un comunicado.

Compromiso con la normalidad

El Metro reiteró que el servicio se presta con normalidad en toda la línea, salvo el tramo suspendido, donde se mantiene la conexión mediante buses de Metroplús entre Poblado y Aguacatala, con transbordo gratuito.

La entidad señaló que la prioridad es restablecer cuanto antes la operación total y que los trabajos continúan de manera ininterrumpida, de día y de noche, para superar la emergencia en el menor tiempo posible.