Ataque armado en Pueblorrico, Antioquia, dejó tres personas heridas

Pueblorrico, Antioquia

Un violento ataque con arma de fuego se registró en medio del parque del municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, dejando tres personas heridas.

De acuerdo con información preliminar reportada por las autoridades, las víctimas se encontraban en la parte externa de un establecimiento comercial cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.

“Cuatro sujetos, dos motos, que abrieron abrieron fuego a un grupo de personas. Del tema resultaron tres personas heridas, uno en un brazo, uno en una extremidad inferior y otro herido en el abdomen”, detalló el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía en Antioquia.

Los heridos fueron identificados como Maicol Montoya Castrillón, de 21 años, quien presenta una lesión en el hombro derecho; Walter Zuluaga García, de 43 años, con una herida en el muslo derecho; e Iván Darío Montoya García, también de 43 años, con impactos en el abdomen y el antebrazo derecho. Todos fueron trasladados inicialmente al hospital local y luego remitidos a Medellín por la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, un patrullero de la Policía Nacional, reaccionó con su arma de dotación, lo que generó un cruce de disparos sin dejar a más personas lesionadas.

En el municipio de Pueblorrico hay presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y el grupo delincuencial Los Pachecos, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con disputas entre bandas o un atentado dirigido contra una persona específica, aunque los hechos todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.