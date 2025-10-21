Antioquia tiene desplazados en cinco municipios

Antioquia

El departamento de Antioquia actualmente atraviesa una situación humanitaria bastante compleja por cuenta de los desplazamientos de campesinos en tres subregiones por presiones de los grupos ilegales y combates entre estos, especialmente entre las disidencias y el Clan del Golfo.

Según la gobernación de Antioquia, en Tarazá, desde hace un mes, hay 140 personas de las veredas Doradas Altas y Tahamí; el más numeroso es el de Briceño , donde hay alrededor de 2.200. Por este mismo conflicto, hay 70 personas en Valdivia, 282 en Anorí, mientras que en El Bagre hay 76. A todas estas comunidades ya se les está brindando atención.

“En cada uno de estos municipios venimos desde la gobernación de Antioquia haciendo la atención humanitaria de emergencia, coordinando también con las diferentes secretarías de acá de la gobernación, con salud, con educación, para brindar también un apoyo psicosocial, un apoyo en territorio. De hecho, en el municipio de Briceño tenemos una gran comisión de la Secretaría de Salud con aproximadamente diez profesionales en diferentes áreas, y también desde la gerencia de infancia y adolescencia, más los funcionarios de la dirección de derechos humanos y de paz”, manifestó María Patricia Giraldo Ramírez, subsecretaria de Derechos Humanos y Paz.

La funcionaria también manifestó que esa atención incluye capacitaciones en riesgo de minas antipersonal debido a que muchos de los territorios de donde se han desplazado las comunidades están minados, como lo ha reconocido el frente 36 de las disidencias en Briceño y como se ha denunciado por parte de la comunidad en Tarazá. Además, de apoyo en riesgo de reclutamiento forzado de menores, salud y educación.

“Y también hemos venido articulando con la fuerza pública para que se pueda hacer presencia en esos territorios, sobre todo en los rurales, para que se puedan brindar esas condiciones de seguridad para que, cuando las familias decidan regresar, lo puedan hacer”, manifestó la funcionaria.

Es de anotar que varios campesinos de la Vereda La Calera de Briceño decidieron retornar a su territorio y se teme que puedan sufrir algún tipo de accidente con minas antipersonal.