Eduardo Montealegre presentó su renuncia a Petro: “Cuídese mucho, en el palacio hay traidores”

Los cambios en el gabinete ministerial de Gustavo Petro parecen no parar, esta vez el que estaría sonando para su salida es Eduardo Montealegre, jefe de la Cartera de Justicia de Colombia.

Su salida estaría sonando por los desacuerdos con el presidente Gustavo Petro ante su enfrentamiento con el procurador Gregorio Eljach.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro le habría pedido su renuncia y su salida del gabinete ministerial se oficilizaría en las próximas horas.