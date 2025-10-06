A Montealegre le quedó mal el proyecto de sometimiento”: Armando Benedetti

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó varios de los temas más calientes de la agenda política nacional: desde la posibilidad de una consulta popular sobre la reforma a la salud, pasando por las tensiones dentro del gabinete ministerial, hasta la situación de seguridad en las próximas elecciones.

En un tono directo y sin rodeos, Benedetti respondió también a las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien en los últimos días lo ha señalado con dureza en medio de un intercambio de mensajes filtrados.

“A Montealegre le quedó mal el proyecto de sometimiento”

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando se le preguntó por los duros mensajes que le dirigió el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien lo acusó de corrupción y de haber filtrado conversaciones privadas.

Benedetti, sin alterarse, respondió:

“No tengo nada que contestarle. Esas acusaciones vienen de hace diez años. Siempre han sido titulares de prensa para fregarme”.

Sin embargo, lanzó una frase que marca un nuevo capítulo en la disputa:

“A Montealegre le quedó mal el proyecto de sometimiento. Estoy dispuesto a ayudar, pero si hasta el presidente de la Corte Suprema dice que la ley no le gusta, el problema no soy yo”.

Benedetti explicó que la iniciativa, conocida como ley marco para conversaciones con organizaciones criminales, enfrenta resistencias tanto en el Congreso como en la propia Corte Suprema. “El ambiente se empezó a fregar porque Montealegre ha tenido roces con congresistas. No se trata de que yo no quiera ayudarle, sino de que el proyecto perdió piso político”, añadió.

“No ha habido pelea, solo un show mediático”

Frente a la polémica por los chats filtrados que revelaron insultos en su contra, Benedetti negó cualquier enfrentamiento. “Para que haya pelea se necesitan dos. Yo no estoy en el ring. No he insultado a nadie. Lo único que dije fue ‘déjeme quieto’”, comentó.

Aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha mediado personalmente en la supuesta disputa, aunque sí expresó su molestia por el impacto mediático del episodio. “El único perjudicado con este show es el Gobierno. Yo no estoy para pelear, estoy para trabajar”, sentenció.

“No es el Congreso contra la pared”

El ministro comenzó aclarando que una eventual Asamblea Nacional Constituyente no sería una amenaza ni un mecanismo de presión sobre el Congreso, como han señalado algunos sectores. “El proceso es largo, no sería para este Congreso ni para este gobierno. Nadie está arrinconando a nadie”, explicó.

Según Benedetti, el objetivo sería abrir una discusión institucional ante lo que considera un bloqueo sistemático por parte del Legislativo. “Hay un bloqueo institucional a los temas importantes. No estamos hablando de reescribir la Constitución, sino de una Constituyente limitada a temas específicos por un par de meses”, enfatizó.

La consulta popular sobre la salud: una propuesta que no nació del Gobierno

Benedetti reveló que dos dirigentes políticos de partidos distintos, cuyos nombres no quiso revelar, le propusieron impulsar una consulta popular sobre la reforma a la salud, en medio del estancamiento que vive el proyecto en el Senado. “Llevamos cinco meses y solo se ha debatido una vez. Eso es una forma de dilatar. No es iniciativa del Gobierno, pero si el pueblo quiere pronunciarse, el Gobierno no se opondrá”, aseguró.

Para el ministro, esta consulta no busca reemplazar al Congreso, sino “romper el bloqueo y permitir que los colombianos decidan sobre un tema que les afecta directamente”.

“En el Congreso hay mamadores de gallo”

Con su estilo coloquial, Benedetti criticó duramente la falta de avance legislativo. “En el Congreso hay mamadores de gallo, como en el colegio. No es uno solo, es un grupo que dilata todo”, dijo entre risas, aunque insistió en que su relación con varios líderes políticos sigue siendo cordial.

Recordó que en su gestión logró sacar adelante la reforma laboral y la pensional, y que solo un episodio, la elección de un magistrado, no salió como esperaba. “Mi balance no es de derrotas”, afirmó.