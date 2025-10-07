Ministro Montealegre en la lupa de la Procuraduría por presunta participación en política

JUSTICIA

Las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en las que opina sobre precandidatos presidenciales y manifiesta simpatía con algunos proyectos políticos, fueron cuestionados por el equipo jurídico del precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

En la solicitud para que se le abra una investigación disciplinaria, indican que la intervención del ministro es incompatible con la función pública.

“Ningún ministro puede utilizar su investidura para incidir en el debate electoral ni para favorecer tendencias ideológicas. Colombia necesita ministros que garanticen la imparcialidad del Estado, no voceros de campaña. El principio de neutralidad no es un adorno de la ley: es una garantía para todos los ciudadanos de que la justicia no será usada con fines políticos”, indica la solicitud para que se investigue a Montealegre disciplinariamente.

En diichas declaraciones entregadas a medios de comunicación, además, Montealegre calificó al precandidato presidencial como un “abogado de la mafia”, “caricaturesco”.

Procuraduría investigará a Montealegre

Un equipo de procuradores delegados planea abrir una investigación en contra de Montealegre por presunta participación indebida en política.