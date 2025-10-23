10AM10AM

Paloma Valencia denuncia que el borrador de Constituyente de Montealegre busca “cerrar el Congreso”

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, aseguró que el borrador de Eduardo Montealegre busca “meter una papeleta” en las elecciones para convocar la Constituyente

Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Colprensa.

Maria José Castro

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que citará a debate de moción de censura al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La razón de esta citación es el borrador de un proyecto que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

