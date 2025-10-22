Jueces y magistrados rechazan críticas del presidente Petro por el fallo que absolvió a Álvaro Uribe

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia rechazó los cuestionamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la condena y declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal.

“Es inadmisible que en un Estado Social y Democrático de Derecho, el Jefe de Estado, obligado a respetar y a fomentar la observancia del principio de división de los poderes públicos así como de la autonomía e independencia judicial, durante un acto oficial, critique públicamente las decisiones judiciales”, dijo el magistrado Hermes Lara.

Lea también: Ocho errores que encontró el Tribunal de Bogotá para tumbar la sentencia de la juez Sandra Heredia

En un consejo de ministros celebrado e 21 de octubre, el jefe de Estado, señaló:

“Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.

Para el magistrado Lara, estos señalamientos pueden “afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder Judicial e inclusive concitar riesgos para la estabilidad de la democracia colombiana”.

Por lo anterior, hacen un vehemente llamado al “Presidente de la República, a las autoridades públicas, a los medios de comunicación, a las partes e intervinientes del proceso mencionado, y en general, a toda la comunidad a respetar y acatar las decisiones judiciales”.

Le recomendamos: Gustavo Petro sobre la absolución de Álvaro Uribe: “Ya veremos si la Corte Suprema permite eso”

También, expresó solidaridad con los juristas Alexandra Ossa, Leonor Oviedo y Manuel Merchán, magistrados que integraron la sala de decisión que adoptó la decisión. Y, con la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Heredia, que profirió la sentencia condenatoria del caso en primera instancia.

Los cuestionamientos del presidente Petro “ponen en alto riesgo a los magistrados”

“Sí ponen alto riesgo, no solamente a la democracia, por la incidencia que tiene que el presidente de la República haga esa clase de manifestaciones, sino que igualmente a las personas en sí, a los magistrados, cuyos rostros, cuyas familias, cuya función es pública. Veremos que ojalá se les preste la seguridad preventiva y no tengamos que sufrir después situaciones como lamentablemente se han presentado, inclusive en otros países frente a administradores de la justicia que han sido inmolados precisamente por la irresponsabilidad de los gobiernos” advirtió Lara.