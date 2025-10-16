Con caída al 49%, Cotelco alerta riesgo en la ocupación hotelera y turismo en Colombia

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), advirtió que la ocupación hotelera y el turismo en el país continúa cayendo y que el crecimiento de la informalidad turística amenaza la competitividad del sector.

La ocupación nacional pasó de 62% a 55% y, de acuerdo con cifras del DANE, se ubica hoy cerca del 49%, lo que representa una contracción sostenida en los últimos años.

¿A qué se debe la caída?

Según Cotelco, el crecimiento de alojamientos informales, ofrecidos en plataformas digitales sin control, está desplazando la hotelería formal, que cumple con mayores exigencias y cargas tributarias. A los retos de la informalidad se suman los altos costos operativos, especialmente en energía, gas y cargas laborales.

“Cae esa posibilidad de generar empleo y suben los costos asociados a, evidentemente, las conversaciones de salario mínimo, que impactan a nuestro sector. La reforma laboral, impacta al sector. Pero además de estos operacionales, hay que ver que hay, por supuesto, una cantidad de cargas adicionales. Por ejemplo, sobretasa la energía. Nosotros pagamos un 20% más de sobretasa la energía que lo que paga cualquier otro sector, además del alojamiento”, explicó el presidente de Cotelco, José Andrés Duarte.

Duarte expresó además preocupación por el deterioro de la seguridad en algunas regiones y los travel warnings emitidos por otros países, que podrían limitar la llegada de turistas internacionales.

“Necesitamos fortalecer las condiciones de seguridad, de desplazamiento, para evitar esas caídas de esos mercados internacionales que pueden ver afectada la confianza que se había logrado. Hoy por hoy tenemos algunas señales que hay que tratar de evitarlas, tratar de trabajar en una diplomacia muy activa para llegar a estos países”, detalló el líder del gremio.

Pese a las dificultades, Cotelco destacó que el país mantiene una oferta competitiva y diversa que incluye hoteles, apartahoteles, glampings, fincas turísticas y centros vacacionales. No obstante, se insistió en que se requiere una política pública más firme para promover el turismo formal, seguro y sostenible, que aumente las cifras de visitantes nacionales e internacionales, para aumentar la derrama económica y posibilidades de empleo en las regiones de Colombia.