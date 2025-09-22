Balón de Oro 2025: ¿Cuál es el colombiano que ha estado más cerca de ganarlo?

Este lunes en París, capital de Francia, se celebrará la edición 69 del Balón de Oro, una premiación cuyo ganador es incierto, aunque los jugadores del Barcelona, Lamine Yamal y Raphinha, y el del PSG, Ousmane Dembélé, se perfilan como los principales favoritos.

La edición de este año está marcada nuevamente por la radical decisión que ha adoptado el Real Madrid, ninguno de sus miembros asistirá a la ceremonia, algo que directamente perjudica a la colombiana Linda Caicedo.

Linda, de 20 años, se encuentra nominada al Premio Kopa, el cual reconoce al mejor futbolista joven de la temporada, teniendo como punto de referencia que no sean mayor a los 21 años. Salvo Linda, ningún otro colombiano fue tenido en cuenta en las nominaciones.

¿Cuál es el colombiano que ha estado más cerca de ganar el Balón de Oro?

A lo largo de las 68 ediciones anteriores en las que se ha entregado el Balón de Oro, dos futbolistas colombianos han ocupado el Top 10 de la premiación, ambos en la categoría masculina. Radamel Falcao García fue el que estuvo más cerca de llevarse el galardón.

En el año 2012, tras su primera temporada con el Atlético de Madrid, el Tigre ocupó el quinto lugar de la premiación. En dicha edición, el premio se lo llevó el argentino Lionel Messi, quien a la postre es el futbolista que más veces ha recibido el galardón, en ocho oportunidades.

Por delante de Falcao, además de Messi, solo estuvieron el portugués Cristiano Ronaldo y los españoles Andrés Iniesta y Xavi. El Tigre se impuso al español Iker Casillas, el italiano Andrea Pirlo, el marfileño Didier Drogba, el neerlandés Robin Van Persie y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Lionel Messi and the top 10 of the 2012 Ballon d'Or! ✨🌕#ballondor pic.twitter.com/zqpqfgDIqn — Ballon d'Or (@ballondor) August 21, 2025

Como si fuera poco, en aquella temporada Falcao fue incluido en el once ideal de la FIFA. El samario estuvo acompañado de Iker Casillas, Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Falcao, en el once ideal de la FIFA en el 2012. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mike Hewitt - FIFA Ampliar

Entretanto, en el año 2014, luego de haber sido goleador del Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez ocupó la octava posición. En esta temporada, el premio fue para Cristiano.

Además del portugués, terminaron por delante de James en la votación Messi, los alemanes Manuel Neuer, Thomas Müller y Phillip Lahm, el neerlandés Arjen Robben y el brasileño Neymar.

James Rodríguez también recibió un reconocimiento extra en dicho año, puesto que su golazo ante Uruguay en la Copa del Mundo se llevó el Premio Puskas a mejor gol de la temporada.

James Rodríguez con el Premio Puskas a mejor gol del 2014. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alexander Hassenstein - FIFA Ampliar

El año pasado, la delantera Mayra Ramírez ocupó el puesto 21 en la categoría femenina; mientras que en la temporada 2022, Luis Díaz terminó en la casilla 17.