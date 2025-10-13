El Bayern Múnich y sus hinchas se acuerdan de James Rodríguez

James Rodríguez festeja el título de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich. (Photo by TF-Images/Getty Images) / TF-Images

El Bayern Múnich de Alemania, uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol mundial, recordó este lunes con cariño a James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia y quien visitó la camiseta del club bávaro entre el 2017 y el 2019.

Aprovechando el más reciente triunfo de la Selección, donde goleó 4-0 a México en juego amistoso celebrado en Estados Unidos, el Bayern publicó una foto de James celebrando un gol junto a Luis Díaz, hoy jugador del equipo.

“Mi llave: esta foto nos llena de alegría”, publicó la cuenta oficial del equipo en Instagram con un perfecto español. Si bien la gran mayoría de colombianos son colombianos, también hay varios hinchas alemanes que recuerdan con cariño al cucuteño.

La combinación entre James Rodríguez y Luis Díaz se dio en el segundo gol de Colombia ante México, un pase preciso del volante cucuteño, para que Lucho definiera con clase a la salida del arquero. Bayern también destacó el tanto del guajiro.

"¡Lucho anota en la victoria de Colombia ante México!“, publicó en su cuenta de Twitter, junto a una imagen del festejo del extremo.

Lucho trifft beim Sieg Kolumbiens gegen Mexiko! 🇨🇴 😎 pic.twitter.com/ZnzLWqq4Bc — FC Bayern München (@FCBayern) October 13, 2025

Números de James Rodríguez y Luis Díaz en el Bayern

James Rodríguez disputó 67 partidos con el Bayern Múnich durante sus dos temporadas en el club, registrando 15 goles y 20 asistencias, ganando además cinco títulos, dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una Copa de Alemania.

Entretanto, Lucho registra seis goles convertidos y cuatro asistencias en 10 partidos disputados con el Bayern. A la fecha, el guajiro ya cuenta con un título, la Supercopa de Alemania.