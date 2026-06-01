Misiones de Observación Internacional reaccionan a la jornada electoral: ¿Qué dijeron?

Las Misiones de Observación Internacional electoral tuvieron un papel importante con el fin de definir como se llevó a cabo el transcurso de las elecciones presidenciales este 31 de mayo. En esta ocasión, las misiones coincidieron en que esta jornada se desarrolló con normalidad y con garantías para los votantes.

También, destacaron que las autoridades electorales estaban bien capacitadas y que el despliegue logístico fue satisfactorio.

“Estos procedimientos se están cumpliendo, hay presencia de la fuerza de la seguridad del estado y la jornada hasta el momento, podemos saber ahora esta transcurriendo con normalidad“, dijo el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González.

Por su parte, el jefe de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Daniel Bejas, resaltó el desarrollo de la jornada, el funcionamiento de la organización electoral y la rapidez con la que se divulgaron los resultados preliminares.

“El escrutinio provisorio fue con gran celeridad, para saber los resultados tuvo tiempo de una 1 hora y 45 minutos, algo muy importante. Nos vamos satisfechos y con muchos elementos para analizar esta elección”, agregó.

Entre las reacciones de observadores internacionales está Bernie Moreno, quien participó como observador electoral. Durante la jornada visitó las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, donde se reunió con el presidente de la entidad, Cristian Quiroz. Al cierre de las votaciones aseguró que en Colombia se reflejó el ejercicio democrático que debe caracterizar a cualquier proceso electoral.

“Lo que he visto hasta el momento ha estado organizado, las personas saben que es lo que tiene que hacer, como se esta llevando a cabo las elecciones es importante de ver”, señaló.

A propósito de estas declaraciones, Moreno confirmó en su cuenta de X que, por invitación del CNE, regresará al país para observar la segunda vuelta presidencial.