Robo del Museo del Louvre: había 32 esmeraldas colombianas en uno de los collares hurtados

Robo del museo del Louvre: había 32 esmeraldas colombianas en uno de los collares / Frederic SOULOY

El pasado 19 de octubre de este año 2025 el Museo del Louvre fue víctima de un robo espectacular y rápido que afectó a la colección de joyas de la Corona francesa expuesta en la Galería de Apolo.

Cuatro individuos encapuchados lograron acceder al museo por un balcón, usando una escalera de mudanzas robada previamente. Una vez dentro de la Galería de Apolo, rompieron las vitrinas con herramientas de corte (como sierras radiales).

Se sustrajeron ocho piezas (originalmente nueve, pero una fue recuperada) de la colección de joyas imperiales, de un valor patrimonial incalculable (aunque la fiscalía lo ha cifrado en unos 88 millones de euros). Estas joyas pertenecieron a figuras históricas como las reinas María Amelia y Hortensia, y la emperatriz Eugenia de Montijo.

Sin embargo, algunas de estas joyas tienen relación directa con Colombia, ya que uno de los collares que fueron hurtados contienen gran cantidad de esmeraldas colombianas, provenientes del departamento de Boyacá.

La relación del atraco en el Louvre y las esmeraldas colombianas

Mediante un comunicado, la Federación Colombiana de Esmeraldas (Fedesmeraldas), confirmó que una de las piezas robadas, el collar de esmeraldas que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa de Austria en 1810, posee piedras preciosas que provienen de nuestro país.

En total se trata de un conjunto de 32 esmeraldas colombianas que fueron extraídas en el municipio de Muzo, Boyacá. Estas habían llegado al cuello de la emperatriz y quedaron expuestas durante años en la Galería Apolo del museo parisino.

En un comunicado, Fedesmeraldas expresó su preocupación por la pérdida de patrimonio e historia colombiana que representaba el collar. “La pérdida de esta pieza constituye un atentado contra el arte y la historia de la humanidad, pues las esmeraldas que la adornan son parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad”, dijo Óscar Baquero, presidente de Fedesmeraldas.

¿Cuál es la historia del collar?

El collar de esmeraldas y diamantes que perteneció a la emperatriz María Luisa posee una historia fascinante, que abarca desde la era napoleónica hasta su reciente robo en el Museo del Louvre.

Napoleón I, siendo emperador encargó el collar y los pendientes a juego como regalo de bodas para su segunda esposa, la archiduquesa austriaca María Luisa. Fue creado por el joyero François-Régnault Nitot, parte de la prestigiosa Casa de Joyería Chaumet.

María Luisa de Austria / ullstein bild Dtl. Ampliar

El collar destacaba por sus 32 esmeraldas, incluidas 10 en forma de pera, que se cree que provenían de las renombradas minas de Muzo, Colombia. Cuando Napoleón fue exiliado en 1815, María Luisa se llevó el conjunto de joyas, que pasó por diferentes manos después de su muerte. Durante casi dos siglos, el collar y los pendientes fueron propiedad de coleccionistas privados y familias aristocráticas europeas, sin estar a la vista del público.

En 1953, el conjunto fue vendido a la célebre casa de joyería Van Cleef & Arpels. El Louvre adquirió la pieza en 2004, recuperando para el patrimonio francés una joya clave del periodo imperial.