Graves señalamientos de Montealegre en su carta de renuncia: “criminal de guerra” y “Nobel pusilánime”

Eduardo Montealegre presentó su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Justicia y del Derecho, efectiva a partir del 24 de octubre de 2025. La decisión, según Montealegre, se debe a una profunda indignación por la absolución de Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El exministro lo calificó como un “criminal de guerra” y “corrupto”.

“Un premio nobel de la paz pusilánime”

Montealegre denunció que esta revocatoria de la condena contra Uribe es un “ilícito avalado por el establecimiento de Colombia” y por “un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime”. Aunque no mencionó directamente al expresidente Juan Manuel Santos, la referencia del nobel que es servil ante Uribe Vélez sugiere una crítica hacia él.

Tras su llegada al gobierno de Gustavo Petro, Santos y Montealegre protagonizaron por el proyecto de ley de sometimiento y la política de ‘Paz Total’. Mientras el exmandatario acusó al Gobierno de improvisar en su política de paz total con un modelo incoherente y peligroso para la institucionalidad del país, Montealegre le advirtió que “la historia lo castigará” si se opone a la nueva estrategia de negociación con estructuras armadas.

Para Santos, mezclar grupos con origen político y estructuras meramente criminales dentro de un mismo proceso representa una amenaza para la legalidad y el orden institucional.

Uribe Vélez “criminal de guerra”

Como víctima de Uribe, Montealegre siente el deber de retomar el ejercicio de sus derechos para evitar la impunidad de los actos del expresidente. En ese sentido, anunció su intención de acudir a tribunales internacionales para denunciar “la violencia sistemática” de Uribe hacia el pueblo colombiano.

Anticipó que, la Corte Suprema, a la que considera acooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajo y doblego", también absolverá a Uribe. Añadió que la Fiscalía General de la Nación tampoco actuará para sancionarlo por los “delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja”, ni sus vínculos con el paramilitarismo.

Este organismo resolverá el caso tras el recurso de casación. A través de este recurso, las partes del proceso penal buscan que la máxima autoridad judicial (Sala de Casación de la Corte corrija errores que la parte inconforme considera como graves en la sentencia emitida en segunda instancia.

De no admitirlo, existe un último recurso de insistencia y en caso de admitirlo abre la posibilidad de una nueva sentencia contra Uribe.

Procurador Gregorio Eljach de la “clase política más corrupta”

En su carta, Montealegre describió a Uribe como un “hombre tenebroso” que ha sembrado “terror y violencia” en el país y lo vinculó con el narcotráfico. Enfatizó que no puede guardar silencio y necesita “total libertad” para continuar persiguiendo a un criminal que, por ahora, sigue suelto.

También señaló que, Uribe estaría protegido por un “funcionario oscuro, aliado del abogado mafia: el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, a quien describió como perteneciente a la “clase política más corrupta de Colombia”. Criticó que esto ocurra con el respaldo de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia.

Los “traidores” del Palacio

Por último, señaló que “la constituyente” es el único camino para derrotar al establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar, que según él, quiere imponerse en el país liderado por Uribe y amparada por sectores de la justicia.

Advirtió a Petro: “Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”. Aunque no se mencionó directamente a Armando Benedetti, la referencia a “traidores en palacio” podría interpretarse como una alusión a figuras dentro del círculo presidencial.

A comienzos de octubre, se revelaron chats privados entre Montealegre y Benedetti que reflejó un ambiente tenso dentro del gabinete. El exministro de Justicia calificó a Benedetti como un obstáculo para el Gobierno. “Es un tibio con la ‘Paz Total’. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete.

En otro de los mensajes, Montealegre subió aún más el tono contra su colega. “Vamos a ver qué tan gallito depelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, sentenció, acompañando la frase con un emoji de puño.

Una semana después de la filtración de las conversaciones, los funcionarios hicieron las pases con un “café de la paz” mediado por el exmagistrado Julio César Ortiz y el candidato presidencial Roy Barreras.

Tras el encuentro, desde Presidencia afirmaron que los ministros reafirmaron su voluntad de seguir trabajando juntos por Colombia, fortaleciendo el diálogo y la unidad para avanzar con la paz.