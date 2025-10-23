¿Qué efectos jurídicos y políticos tiene la absolución a Álvaro Uribe?

En Hora20 el análisis a la absolución al expresidente Álvaro Uribe en el proceso judicial que se surte en su contra, los argumentos del Tribunal Superior de Bogotá para absolver al expresidente, la lectura jurídica a la decisión, lo que viene en el recurso de casación que ya anunció la contraparte y los efectos político de cara al proceso electoral del 2026. Al final, el análisis a lo que implicaría el ingreso de funcionarios del gobierno a la Lista Clinton.

Lo que dicen los panelistas

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que la sentencia de hoy es una readecuación de lo que se había fallado en primera instancia, “esa decisión fue innecesariamente adornada y hoy el resumen del Tribunal es una aproximación en la que se partió del sesgo de confirmación, se tiene una idea y todo lo que se produce alimenta esa idea, hay restablecimiento de la juridicidad, previsibilidad y objetividad del derecho; se ve que esta decisión es más jurídica, más centrada, acorde a pruebas y por eso esta decisión ahora tendrá un nuevo round ante la Corte Suprema de Justicia”. Frente a ese elemento, explicó que de 100 demandas de casación, cinco cumplen con requisitos de forma y de esas, menos del 0,5% son revocadas por la Corte.

En el tema de la interceptaciones apuntó que el Tribunal es coherente, “dice que no puedo interceptar a uno y escuchar a otro y validarlo, eso es elemental, pero la absolución no es todo el tema de interceptaciones, así se acepte, la absolución se fundamenta en el hecho de que las pruebas no se valoraron correctamente y reivindica una estructura teórica de 2 mil años”.

José David Riveros, abogado, consultor y exsecretario de Gobierno de Bogotá, manifestó que así la primera instancia falle en contra, eso no quiere decir que toque desconfiar del sistema judicial, “el sistema no es solo un fallo, es todo lo que pasa, es la segunda instancia, el recurso de casación y no se puede cuestionar por un fallo que era de primera y ahora en segunda se toma otra decisión”. Planteó que el caso del expresidente podría ser un caso de estudio en las facultades de derecho porque aborda temas como la dogmática del determinador o las interceptaciones ilegales, un tema que asegura, será de interés en la Corte Suprema para unificar jurisprudencia sobre las interceptaciones que tienen valor o no en medio de un proceso.

Explicó que la casación revisa la legalidad de la sentencia de segunda instancia, “sin duda la Corte Suprema de Justicia lo va a tener que hacer, revisar si el fallo de segunda instancia es legal o se respetó parámetros de legalidad y la protección”.

En términos políticos dijo que la absolución es un triunfo para el expresidente Uribe, pero señaló que no va a poner o quitar votos a la consulta del Pacto Histórico donde se medirá Iván Cepeda, víctima en el proceso contra el expresidente.

Gabriel Cifuentes, abogado y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, recordó que el caso Uribe es muy complejo y que se demuestra en el salvamento de una de las magistradas que tenía el proceso, “ella dijo que se debía confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia, y si bien hubo jalón de orejas a la juez Heredia, uno de los tres magistrados no estuvo de acuerdo y se aparta de la absolución, no es que la juez 44 hizo una valoración inadecuada, pero este proceso no nace y muere ahí, nace en la Corte, hubo tutelas, Procuraduría, cambió de fiscal, tiene los ojos de la justicia encima y coincido en que independiente del resultado de la juez 44, es un mensaje de que sistema de justicia funciona”.

En lo político dijo que Uribe se reivindica moralmente y que ahora el discurso de persecución desde la absolución tiene una carga importante en la narrativa de campaña, pues cree que el hecho de no estar en medio del proceso permitirá dedicarse de lleno a la campaña, “creo que será el gran elector del 2026”.

Para Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia y columnista, el Tribunal fue muy duro en relación con la juez Sandra Heredia, “hace afirmaciones que van al fondo de la decisión desestimándola, no es solo una valoración doctrinal, hay además un juicio de valor sobre la actitud de la juez en el fallo de primera instancia”. Señaló que el juez debe fallar en derecho y alejarse de la manipulación y de la politización de jueces, “en ese sentido hay un avance que genera confianza en el sistema judicial con fallo de segunda instancia”. Al respecto dijo que el sistema jurídico está constituido para acudir a una segunda instancia a través de la apelación, “y eventualmente si se dan las condiciones, pues hay un recurso que no funciona como instancia, que no se tiene siempre, sólo si se dan condiciones, se puede acudir a recurso extraordinario de casación que será definido por sala penal de Corte Suprema de Justicia”.

Resaltó que es de aplaudir que el Tribunal corrija a los magistrados de la Corte Suprema en lo relacionado con las interceptaciones, “no deja de ser aplaudible que haya magistrados de un tribunal inferior que decidan y digan que se equivocaron y además lo hacen con razón”.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, explicó que a la opinión pública le queda claro que la juez Heredia habría podido cometer algunas inconsistencias en su decisión, “que falló con pruebas insuficientes para determinar más allá de toda duda razonable y pues ahora con esta segunda decisión queda libre de responsabilidad penal, Uribe recupera derechos políticos y ahí viene el efecto político, esto reacomoda el mapa político de cara a elecciones”.

Advirtió que Uribe ganaba si era condenado o si era absuelto, “ahora inocente tiene más oxígeno político, va a ser más atractivo, pero ellos vienen fortalecidos porque Petro le hace campaña a la derecha; este fallo también le sirve a los dos extremos porque despierta solidaridad hacia Iván Cepeda días antes de la consulta de la izquierda”.