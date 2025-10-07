Ministros Benedetti y Montealegre se reconciliaron con un “café de la paz”

Los ministros del Interior, Armando Benedetti y de Justicia, Eduardo Montealegre, se dieron cita en “café de la paz” para limar asperezas. El encuentro fue mediado por el exmagistrado Julio César Ortiz y el precandidato presidencial Roy Barreras.

El Ministerio de Justicia confirmó la conversación, destacando un ambiente de reconciliación y compromiso nacional.

“Durante la reunión, los ministros reafirmaron su voluntad de seguir trabajando juntos por Colombia, fortaleciendo el diálogo y la unidad como pilares para avanzar en la agenda de cambio y la construcción de paz”, confirmó la cartera.

Las diferencias entra ambos

El desacuerdo entre Benedetti y Montealegre surgió de una entrevista donde Benedetti criticó a algunos miembros del gabinete como “perezosos” y “tibios”, lo que provocó la respuesta de Montealegre en un chat filtrado de ministros, donde calificó a Benedetti de arrogante por exagerar su papel en la elección de Petro.

En los chats obtenidos por 10AM de Caracol Radio Montealegre no se guardó nada en sus palabras y lanzó afirmaciones que retratan a Benedetti como un obstáculo para el Gobierno. “Es un tibio con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, escribió el ministro de Justicia en el chat.

En otro de los mensajes, Montealegre subió aún más el tono contra su colega. “Vamos a ver qué tan gallito depelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicialo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, sentenció, acompañando la frase con un emoji de puño.