Chats revelan insultos de Montealegre a Benedetti: “Fantoche, corrupto y pronto preso”

Un intercambio privado entre altos funcionarios del Gobierno terminó en un choque abierto y sin filtros. Chats obtenidos por 10AM de Caracol Radio muestran el fuerte distanciamiento entre Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y Armando Benedetti, ministro del Interior, quienes protagonizaron un cruce de acusaciones que va más allá de las discusiones de política pública y revela un clima tenso dentro del gabinete.

Montealegre no se guardó nada en sus palabras y lanzó afirmaciones que retratan a Benedetti como un obstáculo para el Gobierno. “Es un tibio con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, escribió el ministro de Justicia en el chat.

“Muy pronto preso por corrupto”

En otro de los mensajes, Montealegre subió aún más el tono contra su colega. “Vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, sentenció, acompañando la frase con un emoji de puño.

La tensión escaló con nuevas acusaciones. Montealegre recordó episodios recientes en los que, según él, Benedetti habría actuado en contra de la estabilidad del Gobierno. “Sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia, y luego la filtró a Semana para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos. ¡Qué belleza!”, añadió.

Viejos roces que nunca sanaron

El distanciamiento entre ambos no es nuevo. Montealegre dijo que su relación con Benedetti pasó de la cordialidad al conflicto cuando era fiscal general de la Nación. Según relató, todo empezó cuando, durante un programa radial, Benedetti lo atacó públicamente. “Lo llamé inmediatamente y lo traté muy duro: le dije que él era un delincuente. Se acabó la amistad”, aseguró.

Con el tiempo, sus caminos se cruzaron de nuevo como ministros en el actual gobierno, pero el resentimiento nunca se disipó. “Nos volvimos a encontrar de ministros y volvió nuevamente, de repente, a tratarme mal en Semana. Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia, pero la secretaria del Dapre, Angie, agravó el tema al salir en el chat de ministros a respaldar a Benedetti. Y ahí fue Troya”, relató Montealegre.

“Benedetti tiene doble cara”

El ministro de Justicia concluyó su explicación con un mensaje lapidario: “Benedetti repetía su doble cara, como en las viejas épocas. Por eso publiqué nuevamente ese artículo de 2023. Refleja mi opinión sobre él. Nuevamente: distanciamiento total”.