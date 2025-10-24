ATENTO Cierres viales programados en Cali concierto Shakira: Fechas, horario y rutas alternas

Luego de varios años de espera, Shakira regresará a Cali para tener dos presentaciones en el Estadio Pascual Guerrero donde se reunirá con sus queridos fans caleños.

Fechas:

Sábado 25 de octubre

Domingo 25 de octubre

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que se implementará un dispositivo especial para garantizar el orden y la circulación vehicular durante los conciertos de Shakira, que se realizarán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

El plan contempla cierres temporales de vías, zonas destinadas al transporte público y una red de parqueaderos aliados, con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir las afectaciones en los barrios cercanos.

Las restricciones empezarán hacia el mediodía y se mantendrán hasta la finalización de cada concierto, bajo las mismas condiciones para ambos días.

Cierres viales programados

Se establecerán cierres en el perímetro comprendido entre las Calles 5 y 9 y las Carreras 6 y 50, en los siguientes puntos específicos:

Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).

Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).

Carrera 34 entre Calles 5 y 9.

Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.

Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.

Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.

Estos cierres permitirán espacios peatonales seguros sobre la Avenida Roosevelt y facilitarán el ingreso y salida de los asistentes al estadio.

Transporte público disponible

Sistema MIO: se habilitarán 50 buses adicionales y tres rutas especiales que conectarán las zonas hoteleras, comerciales y residenciales del norte, sur y oriente de Cali.

Estos servicios extenderán su operación hasta la medianoche, superando el horario habitual, con el objetivo de facilitar el regreso de quienes asistan a los conciertos.

Servicio de taxi: se habilitarán zonas exclusivas de abordaje en:

Calle 5 entre Carreras 34 y 36.

Calle 6 (Avenida Roosevelt) entre Carreras 34 y 36.

Carrera 34 entre Calles 4 y 5.

Carrera 27 entre Calles 4 y 5.

Carrera 34 entre Calles 7 y 8.

Parqueaderos aliados

Gracias a convenios con centros comerciales y operadores privados, se dispondrán más de 11.000 espacios de estacionamiento, con horarios extendidos hasta la 1:00 a.m. o 3:00 a.m., según la ubicación:

Geo Parking: 200 espacios.

Carulla San Fernando: 20 espacios.

Súper Inter San Fernando: 120 espacios.

Cosmocentro: 400 espacios (hasta la 1:00 a.m.).

Mall Plaza: 1.804 espacios para autos y 1.082 para motos (hasta la 1:00 a.m.).

Plazoleta Central: 200 espacios (hasta las 3:00 a.m.).

Único: 800–900 espacios (hasta la 1:00 a.m., sin costo).

Unicentro: 2.300 espacios para autos y 1.200 para motos (hasta el final del evento).

La principal recomendación es para llegar temprano, cabe recordar que los artistas invitados para darle inicio al concierto será Grupo Niche y posteriormente será la presentación de Shakira, en este escenario que no pisa hace varios años.