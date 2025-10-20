Cali tendrá tres rutas especiales del MIO tras los conciertos de Shakira

Cali se prepara para vivir dos noches inolvidables con los conciertos de Shakira en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Con el fin de facilitar la movilidad de los asistentes y promover el uso del transporte público, el Masivo Integrado de Occidente, MIO implementará un plan especial de operación durante ambos días del evento.

“Ponemos a disposición nuestra experiencia en movilidad urbana, como lo hemos hecho durante el Festival Petronio Álvarez. Así esperamos contribuir a que estos conciertos sean exitosos”, afirmó Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali.

Este plan contempla la disposición de 50 buses que operarán en tres rutas especiales (Norte, Sur y Oriente) para atender la demanda de pasajeros una vez finalicen los conciertos, alrededor de la medianoche.

Un plan especial para volver a casa

El objetivo principal de esta estrategia es ofrecer una alternativa de transporte segura, cómoda y económica, tanto para la llegada como para el regreso a casa de los asistentes.

“Queremos que los caleños disfruten al máximo el espectáculo y hacerles más fácil volver a casa. Este plan es un esfuerzo para que la experiencia de los conciertos sea grata, desde que salen de sus hogares hasta que regresan”, agregó Rengifo.

Además, las rutas especiales operarán después del horario habitual del MIO, desde las 11pm hasta las 2am, despachando los buses de forma continua conforme se llenen.

Servicio y puntos de abordaje

Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, explicó que el proceso para utilizar el servicio será sencillo y accesible:

“Al finalizar el concierto, quienes deseen regresar en el MIO solo deben caminar hasta la Calle 5, frente al Parque Panamericano o el Parque de las Banderas, donde estarán nuestros buses esperándolos”.

Asimismo, el pago podrá realizarse con tarjetas débito o crédito Visa y Mastercard, gracias a la tecnología de pagos abiertos, o con la tarjeta tradicional del MIO. Personal de apoyo estará presente en los puntos de salida para orientar a los usuarios.

Las tres rutas fueron diseñadas estratégicamente para cubrir sectores residenciales, hoteleros y comerciales, respondiendo a la alta demanda esperada durante ambos conciertos.

Rutas especiales del MIO

Ruta Norte: Parte del estadio, recorre San Antonio, el Centro, El Peñón, Centenario, Granada, el CAM y sectores de Santa Mónica, San Vicente, Chipichape, Prados del Norte, La Flora y Vipasa, finalizando en Chiminangos.

Ruta Sur: Inicia en el estadio, atiende Tequendama, Lido, Pampalinda, Camino Real, Limonar, Ciudad Capri, Nápoles, Meléndez, Unicentro, Holguines y finaliza en Ciudad Jardín y Río Lili.

Ruta Oriente: Sale del estadio y recorre los barrios San Pascual, Floresta, Villa Colombia, Siete de Agosto y Andrés Sanín, concluyendo en el centro comercial Río Cauca.

El sistema recomienda utilizar ocho rutas de su operación regular que llegan directamente al estadio o a la estación Manzana del Saber. Las rutas E21, T31, T47 y T51 reforzarán su capacidad con buses articulados de 160 pasajeros para atender la alta demanda.