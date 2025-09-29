Shakira tiene su día: el mundo lo celebra cada 29 de septiembre

Este 29 de septiembre, millones de fanáticos en Colombia y el mundo celebran el Día de Shakira, una fecha dedicada a reconocer la trayectoria de una de las artistas más influyentes de la música latina.

La conmemoración, impulsada desde 2023 por plataformas como Spotify y el sello Sony Music, busca rendir homenaje a su aporte musical y a su labor filantrópica.

Con más de 30 años de carrera, Shakira ha conquistado escenarios globales con su estilo único, fusionando pop, rock, ritmos latinos y folclor colombiano.

Su discografía incluye 12 álbumes de estudio, decenas de éxitos internacionales y presentaciones memorables en eventos como el Super Bowl, los Premios Grammy y las Copas del Mundo.

Pero el Día de Shakira no solo celebra su música. También destaca su compromiso con la educación a través de la Fundación Pies Descalzos, que ha beneficiado a miles de niños en zonas vulnerables de Colombia. Su figura representa una combinación poderosa de talento, sensibilidad social y orgullo nacional.

La fecha elegida coincide con el aniversario del lanzamiento de “¿Dónde están los ladrones?”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera, que marcó su consolidación como artista internacional. Desde entonces, su influencia ha crecido sin fronteras, convirtiéndola en un ícono de la cultura pop y en una embajadora de Colombia ante el mundo.

Hoy, en el Día de Shakira, se invita a celebrar su música, su historia y su impacto, reconociendo a una artista que ha sabido reinventarse sin perder sus raíces.