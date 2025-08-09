Shakira cierra con broche de oro su gira por Norteamérica y anuncia nueva etapa en Latinoamérica

Shakira cerró la etapa norteamericana de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran con una presentación completamente agotada en el Valley Children’s Stadium de Fresno, California, marcando su debut en ese recinto.

Este show puso fin a una serie de 22 conciertos en estadios y arenas de Estados Unidos y Canadá, todos con entradas agotadas.

Días antes, la barranquillera hizo historia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde se convirtió en la primera mujer artista latina en vender dos noches consecutivas en ese escenario, reuniendo a más de 90.000 fans.

En estos conciertos, Shakira sorprendió con la primera interpretación en vivo de “GIRL LIKE ME” junto a The Black Eyed Peas, y revivió joyas como “Men in This Town” y “Si Te Vas”, impulsadas por campañas virales de sus seguidores.

Shakira continúa conquistando escenarios internacionales con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y esta vez lo hace con un despliegue de moda que ha dejado sin aliento a sus seguidores en California.

En sus recientes conciertos en Los Ángeles, la artista presentó seis nuevos atuendos diseñados por casas de moda de lujo y talentos emergentes, reafirmando que su estilo es tan poderoso como su música.

Entre los diseños más destacados se encuentra un vestido morado de cristales firmado por Atelier Versace, que combina sensualidad y brillo en una pieza hecha a medida.

El diseñador brasileño Dario Mittmann reimaginó el icónico body de “Loba” en un vibrante tono rosa, mientras que Willy Chavarría apostó por el streetwear con una camiseta oversize decorada con la imagen de un lobo y una gorra de lentejuelas.

La faceta más rockera de Shakira se vio reflejada en un conjunto de cuero creado por Gunnar Deatherage, y la sofisticación bohemia llegó al escenario con un diseño exclusivo de Etro, pensado para los temas “Pies Descalzos” y “Antología”. Aunque no se ha revelado el look de Balenciaga, se espera que forme parte de los próximos shows de la gira.

Con más de 12 cambios de vestuario por concierto, Shakira convierte cada presentación en una pasarela de emociones, moda y música. Su gira, que ya ha reunido a más de 2.5 millones de personas en América Latina y Norteamérica, sigue marcando hitos en la industria del entretenimiento.

Momentos destacados de la gira:

22 shows completamente agotados en Norteamérica

700 mil asistentes en esta etapa

Primera gira de estadios de Shakira

Primera artista latina en llenar dos noches en el SoFi Stadium

Invitados especiales: Pitbull, Rauw Alejandro, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Ozuna, Manuel Turizo y más

Tras el éxito en Norteamérica, Shakira anunció una segunda etapa de la gira con más de 30 nuevas fechas en Latinoamérica, comenzando el 11 de agosto en Tijuana, México, y concluyendo el 9 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. En Colombia, se presentará en Cali (25 y 26 de octubre) y en Bogotá (1 de noviembre).