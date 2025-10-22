Shakira: revive “Pies Descalzos” y “Fijación Oral” junto a Spotify

Shakira celebra junto a Spotify los aniversarios de dos álbumes que marcaron momentos clave en su carrera musical: “Pies Descalzos” y “Fijación Oral Vol. 1 & 2”.

La iniciativa forma parte de la serie Spotify Anniversaries, que destaca producciones que han dejado huella en la historia de la música.

“Pies Descalzos”, lanzado en 1995, fue el primer álbum que posicionó a Shakira en el panorama latinoamericano. Incluye canciones como “Estoy aquí”, “¿Dónde estás corazón?” y “Antología”, que se convirtieron en referentes de su estilo y narrativa musical. Este disco permitió que la artista colombiana conectara con audiencias de distintos países de habla hispana.

Diez años después, en 2005, Shakira presentó “Fijación Oral Vol. 1” y “Oral Fixation Vol. 2”, dos producciones que consolidaron su presencia internacional.

El primero, en español, incluye temas como “La Tortura” junto a Alejandro Sanz, “Día de Enero” y “Las de la Intuición”. El segundo, en inglés, contiene “Hips Don’t Lie”, una colaboración con Wyclef Jean que alcanzó los primeros lugares en múltiples listados globales.

“Fijación Oral Vol. 1” recibió el premio GRAMMY® en la categoría de Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino. En los Latin GRAMMYs®, obtuvo cuatro galardones: Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año por “La Tortura” y Mejor Álbum de Pop Vocal Femenino.

En los episodios de Spotify Anniversaries, Shakira comparte historias sobre la creación de estos discos y reflexiona sobre su impacto. La primera entrega incluye una interpretación especial de “Hips Don’t Lie” junto a Beéle y Ed Sheeran. Las nuevas versiones estarán disponibles exclusivamente en Spotify.

Las reproducciones globales de “Pies Descalzos” y “Fijación Oral Vol. 1 & 2” superan los 6.100 millones, con más de 955 millones en Estados Unidos. Más de la mitad de las reproducciones de “Fijación Oral” provienen de oyentes de la Generación Z, lo que evidencia su vigencia entre nuevas audiencias.

Spotify y Shakira continúan colaborando para ofrecer contenido exclusivo que conecta con seguidores de distintas generaciones y regiones.