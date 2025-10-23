Trump llama a Petro “matón” y advierte “acciones severas” contra el presidente de Colombia

Gustavo Petro arremete contra Donald Trump por Gaza y la revocatoria de su visa a EE. UU. // Caracol Radio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su ofensiva verbal contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien calificó de “matón” y “mal tipo”, pocos días después de haberlo acusado de ser un “líder narcotraficante”.

Trump afirmó que Colombia se ha convertido en una fábrica de drogas ilegales que entran a Estados Unidos “generalmente a través de México”, y advirtió que tomará “medidas muy severas” contra Petro y su gobierno.

“Más le vale que no se ande con rodeos, o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”, dijo Trump, en referencia a las críticas del mandatario colombiano hacia los ataques estadounidenses contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.

El presidente republicano también anunció que, a partir de este miércoles, quedan suspendidas las ayudas económicas a Colombia, y afirmó que “Petro ha llevado al país al borde de una trampa mortal”.

Estas declaraciones se dan en medio de la expansión de la campaña antinarcóticos de la administración Trump, que ahora extiende sus operaciones del Caribe hacia el Pacífico.

En menos de 24 horas, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la destrucción de dos embarcaciones presuntamente narcotraficantes en el Pacífico. Según el Pentágono, cinco tripulantes fueron abatidos, dos en la primera narcolancha y tres en la segunda, y al menos una de las operaciones ocurrió en aguas internacionales cerca de Colombia.

Hegseth aseguró que “no son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas; el Al Qaeda del hemisferio occidental”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las declaraciones y aseguró que Estados Unidos actúa dentro del marco legal internacional, al tiempo que confirmó que continuarán los bombardeos contra embarcaciones sospechosas tanto en el Pacífico como en el Caribe.

“Sabemos quiénes son, de dónde vienen y qué transportan. Si están manejando barcos de drogas, están en gran peligro”, afirmó Rubio.

El domingo, las tensiones entre Trump y Petro escalaron, luego de que Trump acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, algo que Petro rechazó tajantemente. Además, el mandatario colombiano llamó a su homólogo “grosero e ignorante con Colombia”.