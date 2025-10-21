¿Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la Lista Clinton?

El senador Bernie Moreno aseguró que el presidente colombiano y su entorno cercano entraría a la lista de sancionados. (Foto: Caracol Radio / Getty)

En medio de las tensiones y choques entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el senador republicano Bernie Moreno anunció que el presidente colombiano, su familia y colaboradores entrarían a la Lista Clinton.

Según Moreno, esta decisión haría parte de una serie de investigaciones en las que se busca determinar el apoyo monetario de parte de carteles del narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El senador dijo a Fox News que en Colombia hay “un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”.

Como parte de esta investigación es que el entorno de Petro entrarían a la lista de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y, de paso, anunció que se designaría nuevos grupos criminales narcotraficantes colombianos como organizaciones terroristas extranjeras.

La relación mejorará cuando Petro se vaya

Moreno explicó que no existe problema entre los pueblos estadounidense y colombiano, sino que “ahora Colombia tiene un líder imbécil a cargo, pero hay elecciones el otro año, todo será diferente y creo que la relación mejorará cuando él se vaya”.

El republicano reiteró los argumentos de Donald Trump, en los que advierte que no se tolerará ningún gobierno que permita el envío de “veneno” (como califica la Casa Blanca los narcóticos) que mata estadounidenses y destruye familias.

¿Qué es la Lista Clinton y quiénes están en ella?

La Lista Clinton es un listado de la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos que se encarga de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales. Estas medidas recaen a distintos niveles como gobiernos, entidades específicas o individuos que “amenazan la seguridad nacional, política exterior o economía estadounidense”.

Entre las naciones incluidas en la lista están:

Afganistán

Bielorrusia

Birmania

Cuba

Etiopia

Hong Kong

Irán

Irak

Entre los grupos narcotraficantes sancionados están:

Cartel de Sinaloa

Los Chapitos

Red Narcoterrorismo Cartel del Noreste

Red Mazatlán

La Nueva Familia Michoacana

Cartel Jalisco Nueva Generación

Organización Beltrán Leyva

Grupos terroristas sancionados: