“Colombia seguirá colaborando en lucha anti narcotraficante”: Petro a EE.UU

Se continúa agudizando las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados, luego de más reciente ataque a narcolanchas en el Caribe y ahora en el Pacífico por parte del Gobierno de Donald Trump.

Sobre este hecho el presidente Petro aseguró en sus redes sociales, que aún se desconoce si el último impacto fue a una lancha ecuatoriana o colombiana, pero advirtió que dejó personas muertas.

“Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del Gobierno de EE.UU. rompe las normas del derecho internacional”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “Colombia respeta el derecho internacional. En mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie”, agregó.

Petro llamó a recordar que en el Pacífico, en la mayoría de los casos, son barcos los que se utilizan para el tráfico de cocaína. “Por tanto, centrar la estrategia en arrojar misiles sobre lanchas, sea en el Caribe, sea en el Pacífico, no retiene el tráfico de cocaína, y pone a EE.UU. por fuera del derecho internacional”, afirmó.

“Si se quiere hacer una estrategia eficaz, como la viene adelantando mi gobierno, hay que controlar puertos y ensenadas con las fuerzas nacionales”, explicó.

“El actual Gobierno de los EE.UU. parece rechazar su propia experiencia, construida con Colombia, y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños”, criticó. “La magnitud del insulto de Trump a Colombia, y a mí mismo, ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa sí fuerte y probadamente ligada al narcotráfico, pero obediente en obedecer invasiones”, añadió.

Petro resaltó que gracias a esas acciones, en la selva amazónica 80.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca fueron abandonadas desde hace 4 años. “Hemos logrado sustituir ya 22.000 hectáreas con productos lícitos que siembra el campesinado”, afirmó.

“El gobierno de Colombia seguirá colaborando en la lucha anti narcotraficante, aumentando la experiencia y transfiriendo la experiencia a todo gobierno que quiera colaborar con Colombia sin destruir la democracia y sin intervenir en la política interna de los países socios”, puntualizó.