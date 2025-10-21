Casa Blanca estaría intentando influir en elecciones presidenciales del 2026 en Colombia: WOLA

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, las actuales tensiones entre Estados Unidos y Colombia tienen un trasfondo personal del presidente Donald Trump contra su homólogo de izquierda Gustavo Petro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La organización estadounidense WOLA afirmó que las tensiones entre Estados Unidos y Colombia tienen un trasfondo personal: un enfrentamiento directo entre Donald Trump y Gustavo Petro. Además, denuncia que la Casa Blanca estaría intentando influir en las elecciones presidenciales del próximo año para debilitar al Pacto Histórico.

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) detrás de la suspensión de la ayuda de los Estados Unidos hacia Colombia y los señalamientos del presidente Donald Trump contra su homólogo Gustavo Petro de ser un líder narcotraficante, estaría un plan para debilitar el presidente de izquierda y su partido Pacto Histórico a puertas de las elecciones presidenciales en Colombia el próximo año.

En entrevista con Caracol Radio, Adam Isacson, director de defensa, seguridad y consolidación de la paz en WOLA, aseguró que las medidas de la Casa Blanca contra el gobierno colombiano responden más a un asunto personal de Trump contra Petro que a una estrategia de política exterior.

“Yo creo que la gente de Trump van a tratar de influir en las elecciones dando duro contra Petro y cualquier candidato o miembro del Pacto Histórico que sea porque no quiere que gane. Pero puede que esto tenga el efecto al revés, como vimos en Canadá, o en Inglaterra o incluso con la popularidad de Lula en Brasil, atacando y atacando lo que hace muchas veces es que la gente, el pueblo, rodea al presidente atacado, aunque no queda claro que Colombia es un caso igual a los demás”, dijo Isacson.

Isacson agregó que otros miembros de la administración Trump también buscan influir en las elecciones, “la gente como (el secretario de Estado) Marco Rubio quiere que la derecha gane en 2026 en Colombia y van a hacer lo que pueden para influir en las opiniones de los electores colombianos”.

Sobre la base legal que pudiera tener la Casa Blanca para señalar a Petro como “líder narcotraficante”, Isacson afirmó que esta acusación podría ser solo una exageración y resaltó que el trato contra Petro no es diferente al trato ni los calificativos que Trump le da a los demócratas y sus opositores en Estados Unidos.

“Si el señor que dice que las lanchas en el Caribe están llenas de fentanilo, está diciendo que Petro es un narcotraficante, o que algunas personas manejando una lancha entre Venezuela y Trinidad y Tobago son grandes capos del Tren de Aragua está exagerando, y siempre tenemos que recibir las palabra de Trump con bastante escepticismo”, dijo Isacson a Caracol Radio.

Agregó que “hay que ver las redes sociales de Trump y ver lo que dice sobre gobernadores y alcaldes demócratas dentro de Estados Unidos o senadores demócratas, los llama terroristas, dice que quiere encarcelarlos, el lenguaje es igual al lenguaje que le da a Petro. No le está dando más duro a Petro que a sus propios opositores, pero esa retórica sí hace titulares, y cuando es internacional y no parte de una contienda de su política doméstica, sus impactos son mucho más fuertes”, dijo Isacson.

Sobre los bombardeos estadounidenses a embarcaciones presuntamente narcotraficantes en el Caribe, Isacson aseguró que “para saber el estado de conciencia del mismo presidente, ese señor de 79 años, hay que notar que el sigue diciendo que las embarcaciones están llenas de fentanilo, que obviamente es falso, no se produce fentanilo en América del Sur, ni es económicamente viable hacerlo para los narcotraficantes porque es una droga bastante barata. Hay muchas cosas que se están diciendo que simplemente no son verdad”, dijo Isacson.

Isacson afirma que mientras Petro siga denunciando, con justa razón, los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe e incluso en el Pacífico, seguirá complicando la relación entre Estados Unidos y Colombia, pues “se trata de una política importante para esta administración”.

A esta hora, la Casa Blanca aún discute el aumento de aranceles a los productos colombianos. Según WOLA, podrían alcanzar un 40% adicional, como ocurrió con Brasil, aunque algunos estiman que estaría alrededor del 18%.

El exembajador y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien se encuentra en Washington y se reunió con funcionarios del gobierno estadounidense, afirmó que todavía hay espacio para negociar y evitar un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países.