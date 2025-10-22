Pentágono confirma primer bombardeo contra narcolancha en el Pacífico: dos tripulantes muertos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth anunció el que sería el primer bombardeo contra una embarcación presuntamente cargada de narcóticos en el Pacífico.

De acuerdo con el líder del Pentágono, este ataque sucedió este martes en horas de la noche. Hegseth escribió en redes sociales que el ataque, ordenado por el presidente Trump, era operado por una “organización terrorista designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

Acompañado de un video del operativo, Hegseth, agregó que “nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico”.

Un funcionario de defensa confirmó a CBS que el barco estaba en aguas internacionales frente a Colombia.

De acuerdo con el reporte, había dos narcoterroristas a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en “aguas internacionales” y fallecieron durante el ataque.

Aunque aún hay confusión por el número de ataques realizados desde el despliegue de 8 buques de guerra y más de 12.000 activos del ejército, este sería el octavo ataque conocido de Estados Unidos contra una embarcación desde el 2 de septiembre, sin embargo, recordemos que el presidente Trump informó sobre dos ataques más a narcolanchas en el Caribe, pero sobre estos ataques nunca se ha presentado pruebas.

Este es el primer ataque confirmado en el Pacifico, los demás han sido realizados en el Caribe, y un presunto ataque contra un submarino del ELN, fue reportado sin embargo, no se especificó el lugar del bombardeo que dejo dos sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, que fueron repatriados a sus paises de origen. Ecuador liberó al hombre, identificado como Andrés Fernando Tufiño, después de que las autoridades declararan no haber encontrado evidencia de que hubiera cometido un delito.

Al menos 34 personas han muerto en ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes. El gobierno de Trump ha declarado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de la droga, argumentando que los narcóticos que contrabandean matan a decenas de miles de estadounidenses cada año, lo que constituye un “ataque armado”.