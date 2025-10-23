Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-17: así queda Colombia tras golear a Costa de Marfil

¡Colombia se ilusiona con los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17! Luego de la dolorosa derrota sufrida en su debut ante España, el cuadro nacional se repuso de gran manera y logró una crucial victoria por 2-0 sobre Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E.

La tan anhelada apertura del marcador se produjo a los 22 minutos de partido, cuando Ana Sofía Clavijo aprovechó un centro pasado desde sector derecho para anotar de cabeza. Primera anotación del equipo cafetero en este certamen.

La Tricolor mantuvo el dominio a lo largo de la primera mitad e incluso pudo ampliar diferencias por intermedio de María Baldovino y Ella Grace, pero careció de finura en el último tercio. Para la segunda parte, las africanas lucieron mucho mejor y cuando parecía que en cualquier momento caería el empate, Colombia pegó.

En un brillante contragolpe sobre los 80 minutos, Baldovino recibió al borde del área y filtró un fenomenal pase para la recién ingresada London Crawford, quien definió cruzado para decretar el 2-0.

Finalmente, en tiempo de reposición, María Baldovino se vistió nuevamente de asistidora y con un sutil toque habilitó a Ella Grace, que quedó mano a mano y definió rasante ante la tardía salida de la guardameta rival. Triunfazo para Colombia y asoman los octavos de final.

Posiciones del Grupo E del Mundial Femenino Sub-17

Con el triunfo 3-0 sobre Costa de Marfil, la Selección Colombia pasa al segundo lugar del Grupo E con tres unidades, sobrepasando así a las africanas y a Corea del Sur. De mantener la posición, accederá directamente a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17.

Posición Selección Puntos Diferencia 1. España 6 +9 2. Colombia 3 -1 3. Costa de Marfil 1 -3 4. Corea del Sur 1 -5

En la tercera y última fecha de la fase de grupos, Colombia se enfrentará con Corea del Sur, mientras que las marfileñas se jugarán la vida frente a la líder España. Ambos partidos se disputarán el sábado 25 de octubre a partir de las 8 de la mañana (hora colombiana).