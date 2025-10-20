Colombia, por su primera victoria en el Mundial Femenino Sub-17: Rival, fecha, hora y cómo seguir

Tras la dura derrota de la Selección Colombia ante España en el debut del Mundial Femenino Sub-17, la Tricolor espera levantar cabeza en el segundo compromiso de la fase grupos ante el seleccionado de Costa de Marfil.

Las dirigidas por Carlos Paniagua no solo deben empezar a ganar, sino también deben descontar en la diferencia de gol, ítem que podría ser fundamental para avanzar en esta Copa del Mundo, en caso de igualar en puntos con alguno de sus rivales. Así las cosas, este partido es crucial para mantenerse con posibilidades claras de clasificación a los octavos de final.

Uno de los factores que debe mejorar el combinado nacional, es la presencia en el ataque, ya que ante las españolas, solo una vez lograron hacer una jugada en la que pusieron a cuatro jugadoras colombianas en el área rival, el resto del compromiso, no lo pudieron hacer. La delantera María Baldovino, que fue la goleadora del Sudamericano Sub-17, deberá tomar más protagonismo.

Round one of the group stage complete! ✅#U17WWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 19, 2025

Costa de Marfil, rival de Colombia en el segundo partido del Mundial

Por su parte, las africanas vienen de empatar 1-1 en el otro partido de la fecha 1 del grupo E con Corea del Sur. Siendo un rival de alta exigencia por su velocidad en el ataque y su capacidad física, de momento Costa de Marfil ocupa la tercera posición de la tabla.

No se registran enfrentamientos previos entre estos dos combinados, en alguna categoría femenina Sub-17.

Cómo seguir el partido Colombia vs. Costa de Marfil

El partido por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17, entre Colombia y Costa de Marfil, el miércoles 22 de octubre, a partir de las 8:00 A.M. (hora colombiana) en el estadio Football Academy Mohammed VI, a las afueras de Rabat, ciudad capital de Marruecos.

El compromiso lo podrá seguir por el minuto a minuto de Caracol Radio a través de se pagina web.