🔴EN VIVO | Colombia vs. España en el debut del Mundial Femenino Sub-17: siga ACÁ la transmisión

La Tricolor Femenina Sub-17 inicia su camino en la Copa del Mundo de Marruecos.

Selección Femenina Sub-17 / Federación Colombiana de Fútbol

Laura Reina

La Selección Colombia Femenina Sub-17 debutará este domingo 19 de octubre en el Mundial de la categoría ante España, el campeonato juvenil se está disputando en Marruecos.

Las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua, llegan a esta Copa del Mundo tras la concentración que adelantaron en Bogotá desde el 1 de octubre, tendrán su primer duelo ante el combinado ibérico. Con este encuentro se pondrá en marcha el grupo E, que lo completan Costa de Marfil y Corea del Sur.

Esta es la cuarta vez que se cruzan estas selecciones en la categoría Sub-17 femenina, tras enfrentarse en en 2018 y en el 2022 en dos ocasiones, incluso en la final de aquel torneo.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. España

